به گزارش خبرنگار مهر«دور دنیا در 80 روز» نوشته ژول ورن، نویسنده نامدار فرانسوی است. این رمان نیز در شمار اثار علمی- تخیلی ژول ورن قرار می‌گیرد که نخستین بار در سال ۱۸۷۲ منتشر شده و داستان یک جنتلمن انگلیسی به نام فیلاس فا گ را روایت می‌کند که با رفقای خود در باشگاه شرط می‌بندد دور دنیا را در ۸۰ روز طی کند. به همین خاطر، همراه خدمتکار وفادارش ژان، معروف به پاسپارتو، عازم سفر می‌شود.اما چون مظنون به سرقت از یکی از بانک‌های انگلیس است، پلیس او را طی سیر و سیاحت‌هایش لجوجانه تعقیب می‌کند.

فاگ در سرزمین هند فرصت می‌یابد تا زن جوانی به نام اود را، که بیوه مهاراجه وفات‌یافته‌ای است و طبق سنت هندوان باید زنده در آتش سوخته شود، از مرگ نجات دهد. پس از آن حوادث دیگری در چین برای او روی می‌دهد. در این مدت، مأمور پلیس همچنان به دنبال اوست و مسافر ما نیز با او و نوکرش راه خود را ادامه می‌دهد. مأمور پلیس نمی‌تواند او را بازداشت کند، زیرا برگ جلب به سبب تغییر مکان مداوم هنوز به دستش نرسیده‌است. در آمریکا، در قطاری که ساحل شرقی را به ساحل غربی آنجا می‌پیوندد، فاگ موفق می‌شود که حمله عده‌ای از سرخ‌پوستان را دفع کند. در ساحل شرقی، توفان شدیدی به پا می‌شود و کشتی‌های عازم اروپا را در بندر متوقف می‌سازد، ولی فاگ تردید به دل راه نمی‌دهد و با پول خود یک کشتی کرایه می‌کند و راه دریا را در پیش می‌گیرد...

در پایان سفر، مأمور پلیس که سرانجام برگ جلب فاگ را به دست آورده‌است او را دستگیر می‌کند. فاگ بی‌گناهی خود را ثابت می‌کند و آزاد می‌شود. سپس با یقین به اینکه یک روز دیرتر از وقت مقرر به وعده‌گاه رسیده‌است، خود را بازنده می‌پندارد و تسلیم نومیدی می‌شود. اما...

«دور دنیا در 80 روز» نوشته ژول ورن با ترجمه ندا هژبر از مجموعه رمان‌های کلاسیک نوجوان است که از سوی انتشارات قدیانی در 1100 نسخه و به قیمت 4500 تومان منتشر شده است.