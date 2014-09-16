به گزارش خبرگزاری مهر، مینگیان سیمینوف حریف روسی سوریان در دیدار فینال وزن 59 کیلوگرم رقابتهای جهانی ازبکستان با بیان این مطلب افزود: سوریان در کشتی فینال در یک ضد حمله برق آسا مرا غافلگیر کرد و مبارزه را به سود خود به پایان برد.

وی ادامه داد: در دیدار فینال به شدت خسته شدم و بسیار مضطرب بودم، این در حالی بود که این شرایط برای سوریان بسیار کمتر از من بود.

نفر سوم المپیک 2012 لندن افزود: مشکل من در دیدار فینال این بود که اشتباهاتی متعددی را در این کشتی داشتم و دیر یا زود باید آنها را حل کنم.

وی در پایان در مورد نبرد بعدی با سوریان قهرمان شش دوره مسابقات جهانی و یک دوره المپیک خاطرنشان کرد: واقعا به دنبال گرفتن انتقام هستم و اعتقاد دارم دوباره مسابقه‌ دیگری بین من و سوریان برگزار خواهد شد، اما برای این کار نیاز به کار طولانی و تمرینهای زیاد است.