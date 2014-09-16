به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» در نشست خبری روز سه‌شنبه 25 شهریورماه در سالن فرهنگی «اسوه» در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا نمایش فیلم «پادشاه شن‌ها» در تقابل با دیپلماسی خارجی ایران و عربستان نیست؟ گفت: برای پاسخ به این سوال من سوالی را مطرح می کنم و از پاسخ این سوال به جواب مناسب برای دلایل نمایش فیلم «پادشاه شن‌ها» در جشنواره فیلم «مقاومت» می رسم.

وی افزود: زمانی که فیلم های ضد ایرانی در جشنواره های خارجی نمایش داده می شوند چرا هیچ واکنشی نسبت به نمایش فیلم های ضد ایرانی و ضد اسلامی در جشنواره های خارجی نداریم؟ چرا به راحتی از کنار این دست از فیلم ها که اتفاقا جایزه هم می گیرند، می گذرید؟

دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» تصریح کرد: چرا در سیاست های فردی اول منتظر حمله دشمن هستیم بعد شروع به ارائه بیانیه می کنیم؟ به طور مثال فیلم «آرگو» یا «300» ساخته می شوند و همه دنیا این فیلم را می بینند و بعد تازه تصمیم به ارائه بیانیه در این باره می گیریم.

خزاعی تأکید کرد: بنابراین برای نمایش «پادشاه شن‌ها» از ابتدای جشنواره برنامه مشخص داشتیم و به هیچ عنوان در تقابل با سیاست های خارجی دولت یازدهم با عربستان نبوده ایم و در عین حال دولت عربستان هم با یک فیلم دچار تزلزل نمی شود و روابط این کشور با سایر کشورها دچار خدشه نخواهد شد.

وی در پایان سخنان خود درباره نمایش فیلم «پادشاه شن‌ها» بیان کرد: تا امروز هیچ فشار و هیچ تهدیدی برای بیرون کشیدن این فیلم در جشنواره نبوده است و سعی کردیم شرایط لازم برای نمایش این فیلم را هم برای اهالی رسانه و هم برای مردم در تمام نقاط ایران فراهم کنیم.

«پادشاه شن‌ها» یا «ملک الرمال» عنوان فیلمی به کارگردانی نجدت انزور فیلمساز سوری است که به قدرت رسیدن عبدالعزیز بن سعود را بعد از ائتلاف با جریان وهابی، به تصویر می‌کشد. «پادشاه شن‌ها» با حضور مارکو فوشی و فابیو تستی بازیگران ایتالیایی که به ترتیب نقش‌های جوانی و پیری عبدالعزیز را بازی کرده‌اند، با دیدی انتقادی تاریخ به وجود آمدن دولت آل سعود در سرزمین نجد و حجاز را حکایت می‌کند.



ساخته شدن این فیلم در دنیای عرب جنجال زیادی به همراه داشته است و نمایش آن در سوریه با اعتراض صریح شاهزاده طلال بن عبدالعزیز، مواجه شد. در پی اکران این فیلم در سوریه عدنان العایض مفتی سعودی به سبب حمایت از دولت آل سعود فتوای قتل اسماعیل نجدت انزور کارگردان «پادشاه شن‌ها» را داد.



بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه به درخواست‌ طلال بن عبدالعزیز که خواستار عدم اکران این فیلم در سوریه شده بود، اعتنایی نکرد و این فیلم در سوریه پخش شد و با استقبال گسترده مردم مواجه شد. این فیلم تاکنون از شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده نشده است. «نجدت انزور» کارگردان فیلم در مصاحبه با خبرنگار العالم گفت: ما از حقایق صحبت می‌کنیم و تاریخ را تحریف نمی‌کنیم و اگر مخالفان راست می‌گویند چیزی درباره تاریخ سوریه و حافظ اسد تهیه کنند. تاریخ ما سرشار از انسان‌های شرافتمند است. لطفا تاریخ آنها را به ما نشان دهید.