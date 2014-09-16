به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» در نشست رسانه ای روز سه‌شنبه 25 شهریورماه که با حضور شهاب اسفندیاری مدیر کمیته تحقیق و پژوهش، ناصر درخشانی مدیر ارزشیابی و دبیرخانه، امیر نصیربیگی مدیر بخش جلوه گاه نور و غلامرضا منتظمی مدیر اجرایی پنجمین کنفرانس افق نو برگزار شد، به کم و کیف برپایی این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: سیزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» در ابعاد وسیع برگزار می شود این جشنواره از تاریخ 30 شهریورماه تا سوم مهرماه در تهران و از تاریخ سوم مهرماه تا اول آذرماه در شهرستان ها برگزار خواهد شد.

برگزاری جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» در ابعاد گسترده سخت اما شدنی است

وی افزود: بخش دیگری از این جشنواره در خارج از کشور در قالب کنفرانس های متعدد برگزار می شود در واقع جشنواره «مقاومت» همه قشرهای جامعه را در بر می گیرد و بنا دارد در بخش استانی در 400 جشنواره این رویداد سینمایی را برپا کند.

خزاعی متذکر شد: از همین رو پایگاه های بسیج در شهرستان ها، حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمیه قم، دانشگاه ها اعلام آمادگی کرده اند که فیلم های این دوره از جشنواره فیلم «مقاومت» همراه با کرسی های آزاداندیشی برگزار می کنیم.

دبیر جشنواره فیلم «مقاومت» افزود: انجام کارهای کوچک، راحت و سهل الوصول است اما به ثمر رساندن کارهای وسیع در ابعاد جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» کاری سخت و البته شدنی بوده است چراکه قرار است مجموع فیلم های این جشنواره را در تمام نقاط ایران و همچنین کشورهای همسایه نمایش دهیم. در واقع با شعار جشنواره «مقاومت» برای همه مردم پا پیش گذاشته ایم و امیدوارم به سرمنزل مقصود نیز برسیم.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به بخش بین الملل این دوره از جشنواره گفت: در بخش بین الملل فیلم های متعددی از فیلمسازانی که با مفهوم مقاومت فیلم ساخته اند وجود دارد. در این بخش چهار قسمت مجزا با جایزه های جداگانه در نظر گرفته و قرار است بهترین ها در بخش بین الملل را در عناوینی چون جایزه عماد مغنیه، جایزه بخش تکفیری ها و جایزه بصیرت و غزه شناسایی و مورد تقدیر قرار دهیم.

خزاعی با بیان اینکه در بخش مسابقه ملی علاوه بر فیلم های بلند سینمای دفاع مقدس و فیلم هایی دارای مفهوم مقاومت، تله فیلم و بخش ویژه ای برای نمایش آثار مستند و فیلم کوتاه در نظر گرفتیم، افزود: همچنین در نظر داریم جریان فیلمسازی که علیه ایران و اسلام با عنوان ایران هراسی و اسلام هراسی شکل گرفته را مورد نقد قرار دهیم، جریانی که پس از سال ها منجر به به وجود آمدن گروهک تکفیری و تروریستی داعش شده که به نام اسلام آدم می کشند و جنایت می کنند.

رونمایی از 15 جلد کتاب در حوزه ایران هراسی و اسلام هراسی

این مدیر جشنواره با اشاره به برگزاری بزرگداشت های جشنواره «مقاومت» گفت: در این دوره از جشنواره طبق پیش بینی انجام شده بنا داریم، مراسم بزرگداشت محمدتقی فهیم منتقد موثر در جریان نقد اسلام هراسی، ابوالقاسم طالبی فیلمساز با مفهوم مقاومت، مرتضی شعبانی فیلمبردار سینمای دفاع مقدس و جهانبخش سلطانی بازیگر فیلم دفاع مقدس را نیز برگزار کنیم.

وی درباره برگزاری این جشنواره در کشورهای همسایه افزود: همچنین مجموع فیلم های جشنواره فیلم «مقاومت» از تاریخ 7 مهر تا 1 آذرماه در کشورهایی چون هند، روسیه، قزاقستان، گرجستان، سوریه، فلسطین در شهر غزه برگزار می شود و هنرمندان به هر یک از این کشورها دعوت خواهند شد.

خزاعی در پایان صحبت های خود به فشار 15 جلد کتاب در حوزه ایران هراسی و اسلام هراسی اشاره کرد و گفت: 15 جلد کتاب در حوزه اسلام هراسی و ایران هراسی در سیزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» رونمایی خواهد شد که می توان به عناوینی چون «عملیات هالیوود»، «همایش علمی سینمای مقاومت»، «مجموعه نظرات منتقدان درباره سینمای دفاع مقدس»، «شمعی در تاریکی»، «رند سینما» در 3 جلد، «مرور سیزده دوره جشنواره فیلم مقاومت»، «مجموعه همایش های افق نو»، «بز بلاگردان» و «قدرت صهیونیست در آمریکا» اشاره کرد.

در ادامه این جلسه شهاب اسفندیاری مدیر کمیته تحقیق و پژوهش سیزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» با اشاره به برگزاری این بخش از جشنواره گفت: برای نخستین بار است که چنین کمیته ای در جشنواره فیلم «مقاومت» ایجاد می شود و چون الگویی در این زمینه وجود نداشت ما همه فعالیت های خود را از نقطه صفر آغاز کردیم.

وی افزود: کلید آغاز بخش علمی و پژوهشی این دوره از جشنواره از اردیبهشت ماه زده شد و در این مدت مقاله های مختلف از اساتید شناخته شده در دانشگاه های ممتاز به کمیته تحقیق و پژوهش جشنواره مقامت رسید.

وی با اشاره به اینکه پس از دریافت مقاله ها ظرفیت های موجود در حوزه مقاومت مورد ارزیابی قرار گرفت، گفت: متوجه شدیم هیچ یک از این مقاله‌ها در طول این سال ها در هیچ جشنواره ای تحویل گرفته نشده اند و هیچگاه بالفعل در نیامده‌اند. از همین رو قرار است مجموعه آثار مقاومت در حوزه مقاله را از تاریخ 5 تا 8 مهرماه در دانشگاه تهران و دانشگاه هنر برگزار کنیم.

آیت الله حائری شیرازی درباره هنر و اخلاق سخنرانی خواهد کرد

مدیر کمیته تحقیق و پژوهش سیزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» در ادامه با اشاره به عناوین مقالات ارسال شده گفت: بحث ژانر و نسبت سینمای دفاع مقدس با ژانرهای سینمایی جنگ، ساختار روایت در سینمای مقاومت، بحث مطالعات تحقیقات در سینمای مقاومت، نظریه پردازی در حوزه مقاومت، تصویر انقلاب اسلامی در سینمای ایران و انقلاب های دیگر در کشورهای مورد نظر، بحث زمان و سینمای مقاومت، مدیریت فرهنگی و سیاست گذاری در حوزه مقاومت، تحلیل سینمای هالیوود در جنبه های سیاسی در حوزه ایران هراسی و اسلام هراسی را خواهیم داشت.

اسفندیاری ادامه داد: 4 سخنران ویژه در مباحث سینمای مقاومت سخنرانی خواهند کرد. آیت الله حائری شیرازی بحث هنر و اخلاق را مطرح خواهد کرد. همچنین سیدمحمد مهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم، رحیم پورازغندی و حجت الاسلام پناهیان درباره مباحث مختلف سینمای مقاومت صحبت خواهد کرد. در نظر داریم کارگاه پژوهشی جلوه های نوین در جنگ را نیز برقرار کنیم.

امیر نصیربیگی مدیر جلوه گاه نور با اشاره به برگزاری این بخش از جشنواره گفت: سال گذشته بخش جلوه گاه نور را با موضوع شهدای هسته ای و ترور برگزار کردیم و امسال سعی کردیم آنچه در بحث جلوه گاه نور در جشنواره فیلم مقاومت مغفول مانده است در حوزه فیلم کوتاه و مستند نمایش دهیم در واقع ساماندهی، شناسایی و الگوسازی از جمله مهمترین اهداف جلوه گاه نور در حوزه بسیجیان فیلمساز است.

کنفرانس «افق نو» پنجره ای از تحولات بزرگ جهانی باز می کند

غلامرضا منتظمی مدیر اجرایی پنجمین کنفرانس افق نو درباره برگزاری این کنفرانس در حاشیه سیزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» گفت: پنجره ای که کنفرانس «افق نو» به سمت تحولات جهان و به خصوص آمریکا و اروپا باز می کند نشان دهنده علائمی از تحولات بزرگ جهانی است که رسانه های رسمی در سطح بین المللی اجازه طرح این تحولات را نمی دهند اما در لایه های زیرین اجتماع این تحولات و تغییرات در حال مشاهده است.

وی افزود: یکی از نکات مهمی که در دنیا به نام ایران ثبت شده این است که ایران تنها کشوری است که بحث مبارزه با صهیونیست را مطرح کرده است اما واقعیت این است که این بحث تنها متعلق به ایران نیست. در این دوره از جشنواره «گراسپورتر» گزارشگر جنگ ویتنام که نویسنده مطرحی در حوزه پرونده هسته ای است دعوت شده و قرار است مباحث هسته ای ایران و لابی صهیونیسم و آمریکا در این مورد را مطرح کند.

مدیر اجرایی پنجمین کنفرانس افق نو به 3 روز برگزاری همایش اشاره کرد و گفت: پنجمین کنفرانس فیلم مقاومت از 5 تا 8 مهرماه در تهران برگزار می شود. پرونده هسته ای ایران و تاثیراتی که رژیم اشغالگر قدس و لابی صهیونیست در غرب مورد بررسی قرار می گیرد. بحث رژیم اسرائیل و تاثیر لابی صهیونیست در غرب، حادثه 11 سپتامبر و نقش سرویس های امنیتی و اطلاعاتی صهیونیست و همچنین بحث غزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منتظمی در پایان گفت: همچنین قرار است بحث خاورمیانه داعش و تعارض هایی که صهیونیست و آمریکا در این حوزه وارد کرده است نیز مورد بررسی قرار گیرد. البته باید متذکر شوند که تاکنون 100 مقاله بین المللی به دبیر خانه کنفرانس افق ارسال شده و در حال ترجمه است.