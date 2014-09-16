به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد‌علی سجادی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئولین سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی اظهار کرد: شناختن مشکلات، پستی و بلندی‌های زندگی و خوبی‌ها و بدی‌ها یک اصل در زندگی انسان‌ها است.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر دشمن بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌ها را علیه ما شروع کرده است، بیان کرد: به گفته دوست و دشمن این تحریم‌ها با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی طراحی شده که باید در این رابطه با راهکارهای مناسبی وارد صحنه شویم.

وی ادامه داد: امید است انتصاب نیروی جوان در بخش کشاورزی سبب تحولات چشمگیری در این بخش شود.

حجت‌الاسلام سجادی اظهار کرد: هر کشوری که خواهان تعالی، پیشرفت و ایستادگی در مقابل تحریم‌ها است به اذعان همه کارشناسان باید بخش کشاورزی خود را تقویت کند زیرا بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش‌ها تاثیرگذارتر است.

وی ادامه داد: اگر بخش کشاورزی مورد بی‌مهری دولتمردان قرار گیرد این عامل در بخش‌های دیگر نیز تاثیرات منفی زیادی خواهد گذاشت.

مسئولان کشور مطالبات خود را از مدیران استانی دریافت کنند

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: باید مسئولین کشوری مطالبات خود را از مسئولین استانی دریافت کنند که این عامل سبب موفقیت مدیران استانی می‌شود.

حجت‌الاسلام سجادی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران براساس روایات ائمه اطهار پایه‌ریزی شده است، اظهار داشت: برای حفظ این نظام باید شبانه‌روزی تلاش کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه همگی در یک کشور زندگی می‌کنیم باید دغدغه رهبر انقلاب، دغدغه تمام مردم ایران قرار گیرد.

حجت‌الاسلام سجادی گفت: نیروهای جهاد کشاورزی باید با استفاده از تمام توان و در راستای پیروی از فرمایشات رهبری در پیشبرد اهداف نظام تلاش کنند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: جهاد کشاورزی این استان با تمام حساسیت برای تحویل نیروی انسانی سالم همراه با کار سالم تلاش کرده و تضمین این وضعیت در بردارنده هزینه است.

حجت‌الاسلام سجادی در پایان یادآور شد: تاکنون در زمینه سازگاری محصولات کشاورزی متناسب با محیط به موفقیت‌هایی در این استان رسیده‌ایم.

گفتنی است در این مراسم محسن اسفندیاری به عنوان مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی منصوب و از خدمات عبدالله رضازاده مدیر پیشین این سازمان تقدیر شد.