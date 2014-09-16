به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبيبي در ديدار شوراي معاونان دادگستري استان يزد با استاندار يزد با اشاره به اينكه اعتياد به يكي از معضلات اساسي استان يزد تبديل شده است، اظهار داشت: اعتياد امروزه به عنوان يك آسيب بزرگ اجتماعي مطرح مي شود زيرا زيربناي بسياري از مشكلات و ناهنجاري ها نظير طلاق، سرقت، بيكاري و ... است.

وي با بيان اينكه احداث مرکز دولتی درمان معتادین در استان یزد ضروری است، عنوان كرد: وجود یک مرکز دولتی ترک اعتیاد در استان یزد کمک قابل توجهي به معتادان خود معرف خواهد کرد تا از این دام شوم خلاص شده و به دامن اجتماع برگردند.

رئيس كل دادگستري استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه يكي از بيشترين پرونده هاي دستگاه قضايي مربوط به تصادفات است، خاطرنشان كرد: آمار بالای تلفات جانی وسایط نقلیه در شهر یزد، يكی دیگر از مسائل مبتلابه اين استان است.

تلفات رانندگي در يزد افزايش يافته است

وي بیان داشت: وجود زیر ساخت‌های مناسب برای حل مشکلات ترافیک در شهر یزد، سرعت رانندگی را افزایش داده و این امر نیز زمینه تصادفات سخت‌تر و تلفات جانی را فراهم آورده است.

حبیبی، نیاز به آموزش و مشارکت عمومی آحاد جامعه در زمینه ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی را خواستار شد و تصریح کرد: فضای شهری باید آرامش را برای مردم به ارمغان آورد كه این موضوع با کمک رسانه‌ها و ایجاد حساسیت در مردم امکان‌پذیر است.

رئیس کل دادگستری استان يزد موفقیت، پیشرفت و توسعه امور را در گرو تعامل و همراهی دانست و بيان كرد: در سایه تعامل و همراهی، امور مردم با سرعت بیشتری حل و فصل می‌شود و چرخ‌های رونق اقتصادی نیز سریع‌تر خواهد چرخيد.

وی گفت: دستگاه قضائی نیز در چارچوب قانون حامی فعالیت‌ها و تلاش‌های دستگاه اجرايی است و هرگز اجازه نخواهد داد افرادی در مسیر پیشرفت و رونق استان با هر هدفی سنگ‌اندازی كنند.

خدمت به نظام در سايه همدلي و همراهي امكان پذير است

استاندار یزد نيز در اين جلسه اظهار داشت: برنامه و هدف همه دستگاه‌ها خدمت به نظام جمهوری اسلامی و مردم است و این موضوع در سایه همدلی، همراهی و تعامل امکان‌پذیر است.

سيد محمد ميرمحمدي، بهره‌ گیری از ظرفیت‌های مردمی در امور مختلف را خواستار شد و بیان داشت: باید با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های تشکلهای مردمی امور را پیش برد.

استاندار یزد، تهاجم فرهنگی را معضل جدی جامعه امروز ذکر کرد و ابراز داشت: این موضوع مسئله مهمی است و اگر بخواهیم در مبارزه با آن به توقیفی برسیم با هم‌فکری و همراهی امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به قاطعیت و جدیت دستگاه قضائی اظهار داشت: در بسیاری از موارد جدیت و قاطعیت قضات در پیشگیری و تکرار جرم موثر است و در عین حال چنانچه جايی احساس شود که رأفت و تخفیف مجازات نیز اثرگذار است، می‌توان از عطوفت اسلامی هم بهره گرفت.

میرمحمدی، بحث قاچاق موادمخدر را از معضلات استان يزد دانست و گفت: حاشیه کویر و مرکزیت جغرافیایی کشور باعث شده که استان در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار گیرد که این موضوع معضلات بسیار گسترده برای استان به دنبال داشته و نیاز است بیشتر در این زمینه کار انجام شود.