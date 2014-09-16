به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به حضورش در تیم سپاهان و تصدی سرمربیگری این تیم اصفهانی اظهار داشت: خوشحالم که در باشگاهی حضور پیدا می کنم که همه چیز آن به صورت شفاف و صریح بوده و شرایط این باشگاه اصفهانی و هواداران آن که بر سراسر کشور زبانزد هستند، باعث قبول این سمت از سوی من شد و به همین دلیل از بین پیشنهاداتی که به من می شد، تنها به پیشنهاد باشگاه سپاهان فکر می کردم و وقتی پیشنهاد رسید، با آن موافقت کردم.

وی با بیان اینکه نمی توانم علاقه خود را به باشگاه سپاهان فراموش کنم، ادامه داد: هر مربی افتخار می کند که امروز در سپاهان سرمربیگری کند و امیدوارم در نهایت بتوانیم با کار جمعی و کمک یکدیگر در موفقیت این باشگاه بیافزاییم.

سرمربی سپاهان با بیان اینکه کرانچار یکی از مربیان خوب و بااخلاق ایران به شمار می‌رود، افزود: او فاکتورهای مربیگری را به خوبی دارا بود و ما باید تلاش کنیم که با تجلیل از امثال زلاتکو کرانچار فرهنگ قهرمانی را در فوتبال کشور رواج دهیم و به خوبی می دانم که برای جایگزینی کرانچار کار بسیار دشواری در پیش دارم.

فرکی با اشاره به شکست روز گذشته تیم امید ایران مقابل ویتنام گفت: از نظر فنی جای هیچ بحثی درباره این شکست وجود ندارد، اما به نظر من سه افتضاح در بازی روز گذشته صورت گرفت که امیدوار هستم در بازی های بعدی این اتفاقات صورت نگیرد و ما آن را جبران کنیم، زیرا من هم مانند بقیه مردم ایران از این نتیجه عصبانی شدم.

وی با بیان اینکه شکست مقابل ویتنام افتضاح اول در این بازی بود، اضافه کرد: افتضاح دوم اخراج بازیکن ما به آن نحو از زمین مسابقه بود و حرکت خانزاده بیش از هر چیز ما را شرمنده کرد، زیرا کشور ما کشور بافرهنگی به شمار می آید؛ افتضاح سوم نیز این بود که بازیکنان ما از نظر فرهنگی به دنبال شکل ظاهری خود بودند و این برای تیم ملی ایران جای تعجب دارد.

سرمربی سپاهان ادامه داد: بازیکنان تیم ملی در این مسابقه به هر شکلی می خواستند، خود را درآورده بودند و الگوبرداری آنها از نظر قیافه ای الگوبرداری از روم باستان بود که مایه تاسف است.

وی با بیان اینکه می خواهم با سپاهان افتخارات بسیاری کسب کنم بیان داشت: کمتر کسی فکر می کرد که فولاد بعد از دو فصل به قهرمانی برسد اما این اتفاق صورت گرفت و در حال حاضر با توجه به ظرفیت های بسیاری که در سپاهان وجود دارد امیدوارم که بتوانیم یک افتخاری دیگر به افتخارات باشگاه اضافه کنیم.

وی درباره تعامل با تیم ملی گفت: اختلاف نظر بین سرمربی، تیم ملی و مربیان باشگاهی، امسال ادامه نخواهد داشت و امیدوام تعامل خوبی در این باره امسال صورت گیرد و فضای مناسبی فراهم شود تا تیم ملی کشور به موفقیت دست پیدا کند و خوشحالم هستم که کی روش در تیم ملی فوتبال کشور ماندگار شد.

فرکی درباره اینکه او تیم سپاهان را خود نبسته و آیا در صورت عدم نتیجه گیری این مسئله تاثیرگذار خواهد بود، گفت: من به دنبال بهانه جویی و توجیه نیستم زیرا کرانچار تیم را بسته و من با تیم کنونی هیچ مشکلی ندارم و فردا نمی گویم که کرانچار تیم را بسته و مسئولیت ها همه بر عهده او است بلکه به دنبال توجیه نیستم امیدوارم با این شرایط نتیجه بگیرم.

سرمربی سپاهان گفت: بازیکنان سپاهان صد درصد مورد نظر من نیز هستند و درباره مشکلات تیم بدون شک تمرینات لازم صورت می گیرد تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه سپاهان خوب گل می زند اما خوب هم گل می خورد و من باید این مشکل را برطرف کرده و با استفاده از بازیکنان خوب و تغییر سیستم بدنبال راه حلی برای آن باشم. هر چند که بر این باور هستم که در پست دفاع چپ و هافبک میانی به دو بازیکن احتیاج داریم که باید آنها را در صورت توان، جذب کنیم.