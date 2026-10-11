شمس احسان: حقوق کودکان در بودجه شهرداری تهران دیده شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، زهرا شمس احسان در چهارصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد ضرورت همراهی همه جانبه واحدهای شهرداری برای اجرای مصوبه شهر دوستدار کودک، اظهار کرد: امیدواریم با مشارکت شورا و شهرداری برای احقاق حقوق به حق کودکان در شهر اقدام و به امور آنها رسیدگی کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: هفته کودک فرصت مناسبی است که بپرسیم مصوبه شهر دوستدار کودک در چه حال حاضر چه مسیری را طی می کند و کجای این مسیر ایستاده ایم؟ اداره کل آموزش های شهروندی دبیرخانه این مصوبه است و قطعاً در حوزه سخت افزاری و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی عملکردی مثبت و ارزشمند داشته است اما به تنهایی نمی تواند اقدامات این بخش را اجرایی کند.

شمس احسان با تأکید بر مناسب سازی شهر برای کودکان، یادآور شد: علیرغم تلاش های ارزشمند هنوز شیب معابر نامناسب است و سطوح مناسب سازی شده در شهر مورد نارضایتی بوده است.

وی با بیان اینکه تعداد اتاق های مادر و کودک در سطح شهر باید اعلام شود، خاطرنشان کرد: هنوز آسانسورهای برخی ایستگاه های مترو فعال نشده و این موارد نشان می دهد که هنوز زیرساخت های لازم برای حمایت از قشر کودک و سالمند فراهم نشده است.

شمس احسان گفت: باید ببینیم که مادر و کودک در بودجه دیده شده است. آیا سیاست های مرتبط با خانواده در بودجه و اعتبارات مورد توجه قرار گرفته است؟ از شهرداری تهران درخواست می کنیم گزارش ارزیابی از وضعیت مناسب سازی معابر را ارائه دهد و سهم هر مجموعه برای این اقدام مشخص شود.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران تأکید کرد: باید سیاست های مرتبط با مادر و کودک و خانواده در لایحه بودجه در سرفصل جداگانه ای مشخص و گزارش اقدامات این سرفصل ارائه شود.