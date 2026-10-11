به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری در چهارصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بهره برداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران شمال، اظهار کرد: از دیگر اعضای شورا درخواست می کنم در مراسم بهره برداری از این طرح ها حضور یابند؛چراکه دعوتنامه برای همه ارسال می شود.

وی با بیان اینکه اقدامات کارشناسی برای مدیریت ترافیک پنج خیابان در این محدوده صورت گرفت، تصریح کرد: زمان طولانی تخلیه ترافیک در این محدوده باعث پس زدگی ترافیک به دیگر معابر می شد و همین باعث پیش بینی این طرح شد. این پروژه همچون زیرگذر میدان سپاه طرح ارزشمندی بود که آثار آن را در روزهای آینده خواهیم دید.

آقامیری با بیان اینکه این طرح هفتادمین طرح فرامنطقه ای سازمان مهندسی و عمران بود، یادآور شد: ۱۴۶ پل در پنج سال اجرا شده و به عبارتی در هر ۱۲ روز در این دوره یک پل اجرا شده است. این یک رکورد عمرانی قابل تقدیر است و این موضوع تلاش جهادی قابل تقدیری است.

وی با اشاره به اجرای این پروژه در طول دو سال و در حین وقوع دو جنگ، خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۵ پروژه عمرانی دیگر تکمیل و بهره برداری می شود. دو فاز اول و سوم پروژه دوگاز و یا شهید سرلشکر موسوی در هفته جاری به بهره برداری خواهد رسید.

آقامیری با اشاره به اینکه این طرح هفتادمین پروژه عمرانی سازمان مهندسی و عمران در میان پروژه‌های فرامنطقه‌ای است، به مجموعه‌ای حدود ۷۰ پروژه و اقدامات عمرانی، از جمله پروژه‌های مرتبط با بزرگراه‌های ناتمام و احداث بزرگراه‌های جدید، اشاره کرد.

وی با بیان اینکه طی پنج سال گذشته ۱۴۶ پل در تهران اجرا شده است، افزود: با در نظر گرفتن حدود ۲۶۰ هفته در این مدت، به‌طور میانگین تقریباً هر ۱۲ روز یک پل در پایتخت اجرا شده است؛ آماری که بیانگر حجم فعالیت‌های عمرانی و تلاش جهادی نیروهای اجرایی در شرایط دشوار است.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران همچنین از برنامه‌ریزی برای تکمیل و بهره‌برداری حدود ۱۵ پروژه عمرانی دیگر تا پایان سال خبر داد و گفت: نخستین پروژه این مجموعه، با عنوان «بزرگراه دوگاز » است و فازهای اول و سوم آن قرار است در هفته جاری افتتاح شود. این بزرگراه به نام سرلشکر شهید سید عبدالرحیم موسوی مزین شده است.