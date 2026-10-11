دستگاه‌ های اجرایی در شرایط دشوار خدمات‌ رسانی را متوقف نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح یکشنبه در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ‌های اخیر اظهار کرد: پاسداشت یاد شهدا و ادامه مسیر آنان در دفاع از کشور و آرمان‌های جمهوری اسلامی، مسئولیتی همگانی است.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره شهید رجایی و حضور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور افزود: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سالی انجام می‌شود که کشور شرایط دشوار و جنگی را پشت سر گذاشت و مجموعه‌های مختلف دولت با محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی مواجه بودند.

تداوم خدمات‌رسانی در شرایط دشوار

استاندار گیلان با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در حفظ پایداری خدمات عمومی تصریح کرد: در یک سال گذشته، مجموعه دولت در کنار سایر ارکان نظام و نیروهای مسلح تلاش کرد امور کشور در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با وجود مشکلات موجود استمرار داشته باشد.

حق‌شناس با اشاره به افزایش حجم فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان در گیلان گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، در نیمه نخست سال جاری حدود ۱۲ میلیون خودرو وارد استان شده‌اند که این میزان تردد، مسئولیت دستگاه‌ هایی مانند پلیس راهور، مجموعه‌ های حمل‌ونقل و دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه آب، برق و گاز را افزایش داده است.

وی ادامه داد: با وجود افزایش تقاضا برای دریافت خدمات و شرایط دشوار حاکم بر کشور، دستگاه‌های اجرایی استان تلاش کردند نیازهای مردم و مسافران را پاسخ دهند و خدمات عمومی را به‌صورت مستمر ارائه کنند.

افزایش تولید چای و برنج در گیلان

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان اظهار کرد: تولید چای در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد افزایش یافته و در تولید برنج نیز روند افزایشی گزارش شده است.

حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌های تجاری گیلان افزود: بنادر انزلی و آستارا و مرزهای زمینی استان از موقعیت‌های مهم تجاری کشور محسوب می‌شوند و بر اساس آمارهای ارائه‌ شده، میزان واردات استان نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد فرودگاه رشت بیان کرد: در شهریور سال گذشته بیش از ۶۴۰ پرواز در این فرودگاه انجام شد که حدود یک‌سوم آن‌ها پروازهای خارجی بود؛ موضوعی که بیانگر ظرفیت استان برای توسعه ارتباطات هوایی و گسترش تعاملات خارجی است.

گیلان ظرفیت تبدیل‌شدن به محور مهم اقتصادی کشور را دارد

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های تولیدی استان گفت: برخورداری از مرزهای دریایی، زمینی و هوایی در کنار توانمندی‌های کشاورزی، گردشگری و تجاری، فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصادی گیلان فراهم کرده است.

حق‌شناس افزود: معرفی دقیق ظرفیت‌های استان به مدیران ملی و تصمیم‌گیران کشور می‌تواند زمینه استفاده بهتر از این توانمندی‌ها را فراهم کند تا گیلان علاوه بر توسعه داخلی، نقش مؤثرتری در تأمین نیازهای کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مراکز تحقیقاتی، دانش روز و روش‌های نوین تولید می‌تواند بهره‌وری کشاورزی را افزایش دهد و زمینه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و تولید محصولات صادرات‌محور را فراهم کند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به جایگاه صنعت طیور استان خاطرنشان کرد: گیلان بیش از ۱۰ درصد تولید مرغ کشور را بر عهده دارد و در بخش‌هایی از زنجیره تولید طیور نیز از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.

حق‌شناس توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، افزایش بهره‌وری در تولید برنج و چای، تقویت زنجیره‌های تولید و گسترش صادرات را از جمله زمینه‌های مهم توسعه اقتصادی استان دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

نقش استان‌ها در تاب‌آوری اقتصادی کشور

وی با اشاره به اهمیت توانمندی‌های استانی در حفظ پایداری اقتصادی کشور گفت: تاب‌آوری اقتصادی مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی، تجاری، طبیعی و انسانی استان‌های مختلف است و هر استان می‌تواند متناسب با امکانات و توانمندی‌های خود در تأمین نیازهای کشور نقش‌آفرینی کند.

استاندار گیلان افزود: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در پشتیبانی از اقتصاد ملی داشته باشد، اما تحقق این هدف به تقویت زیرساخت‌ها، تأمین امکانات مورد نیاز و توجه بیشتر به فرصت‌های توسعه‌ای گیلان وابسته است.

معیار مدیریت، اثرگذاری در زندگی مردم است

حق‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فلسفه برگزاری جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: آنچه در ارزیابی عملکرد مدیران اهمیت دارد، صرفاً مدت‌زمان تصدی مسئولیت نیست، بلکه میزان اثرگذاری اقدامات آنان در زندگی مردم و کیفیت خدماتی است که به جامعه ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: ممکن است مدیری برای مدت کوتاهی مسئولیتی را بر عهده داشته باشد و فرد دیگری سال‌ها در جایگاه مدیریتی فعالیت کند، اما معیار اصلی قضاوت درباره عملکرد هر دو، آثار اقدامات آنان و میزان خدمتی است که به مردم ارائه کرده‌اند.

استاندار گیلان با اشاره به الگوی مدیریتی شهید محمدعلی رجایی تصریح کرد: جشنواره شهید رجایی باید یادآور این واقعیت باشد که مسئولیت، فرصتی برای خدمت مؤثر به مردم است و مدیران در هر جایگاهی که قرار دارند، باید برای بهبود زندگی مردم و ارتقای کیفیت خدمات عمومی تلاش کنند.

حق‌شناس در پایان با قدردانی از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: تداوم خدمات‌رسانی در شرایط دشوار سال گذشته، حاصل تلاش مجموعه‌هایی بود که برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه در میدان حضور داشتند و این مسیر باید با تقویت مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی و توجه به مطالبات مردم ادامه یابد.