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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

اختتامیه مسابقه قصه نویسی محیط زیستی «ماموریت ماکان»

اختتامیه مسابقه قصه نویسی محیط زیستی «ماموریت ماکان»

شهرکرد- مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: اختتامیه مسابقه قصه نویسی محیط زیستی «ماموریت ماکان» در این استان با معرفی ۳۰ دانش‌آموز برگزیده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی اظهار کرد: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز برگزار شد.

محسن کریمی افزود: مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی «مأموریت ماکان» با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهید «ماکان نصیری» و با رویکرد آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در میان دانش‌آموزان دوره ابتدایی برگزار شد.

وی گفت: این رویداد علمی و فرهنگی با مشارکت و همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، اداره‌کل آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا شد تا دانش‌آموزان با بهره‌گیری از قدرت تخیل و خلاقیت خود، مفاهیم حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش را روایت کنند.

کریمی افزود: در این دوره، ۱۴۳۳ اثر ارسالی دانش‌آموزان در فرآیندی تخصصی داوری شد و در نهایت از ۳۰ دانش‌آموز برگزیده پایه‌های اول تا ششم ابتدایی، سه مراقب سلامت فعال و ۲۰ نفر از اعضای کمیته داوری و اجرایی با اهدای لوح تقدیر و جوایز ویژه تجلیل شد از این تعداد ۶ نفر برگزیده نیز به مرحله کشوری راه پیدا کردند که در ارزیابی ملی با برترین‌های سایر استان‌ها رقابت خواهند کرد.

کد مطلب 6974208

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