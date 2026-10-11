امین: رضایت مردم باید معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته امین صبح یکشنبه در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی استان گیلان اظهار کرد: این جشنواره علاوه بر معرفی دستگاه‌های اجرایی برتر بر اساس شاخص‌های مشخص، فرصتی برای بازاندیشی مدیران درباره عملکرد خود و میزان اثربخشی اقداماتشان در جامعه فراهم می‌کند.

وی افزود: مدیران باید بررسی کنند که آیا متناسب با مسئولیت‌ها، جایگاه سازمانی و منابعی که در اختیار دارند، توانسته‌اند برای مردم ارزش ایجاد کنند و پاسخگوی نیازها و مطالبات آنان باشند.

تعداد فعالیت‌ها، معیار کافی برای ارزیابی عملکرد نیست

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نباید صرفاً بر اساس تعداد فعالیت‌ها، برگزاری رویدادها و گزارش اقدامات انجام شود، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، میزان تأثیر عملکرد دستگاه‌ها بر بهبود فرایندها، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم است.

امین ادامه داد: برای ارزیابی واقعی عملکرد مدیران باید بررسی کنیم که اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه به بهبود خروجی‌های سازمانی، ارتقای فرهنگ سازمانی و افزایش کیفیت خدمات منجر شده است.

وی تصریح کرد: مدیران باید به‌صورت مستمر عملکرد خود را بررسی کنند و از خود بپرسند که تا چه اندازه توانسته‌اند مسئولیت‌های محول‌شده را به‌درستی انجام دهند و در مقایسه با سال گذشته، چه میزان در پاسخگویی به مردم و ایجاد ارزش برای جامعه پیشرفت داشته‌اند.

ضرورت مستندسازی و انتقال تجربه دستگاه‌های برتر

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور با اشاره به اهمیت انتخاب دستگاه‌های برتر در جشنواره شهید رجایی بیان کرد: معرفی دستگاه‌های برتر زمانی ارزشمندتر خواهد بود که تجربیات موفق این مجموعه‌ها مستندسازی و به سایر دستگاه‌های اجرایی منتقل شود.

امین افزود: هدف نباید صرفاً انتخاب و معرفی دستگاه‌های برتر باشد، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا اقدامات مؤثر و تجربه‌های موفق، ماندگار شده و آثار آن‌ها در بهبود عملکرد نظام اداری کشور و استان‌ها نمایان شود.

وی با بیان اینکه شرایط کشور در سال گذشته، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را با حساسیت بیشتری همراه کرده است، گفت: اقدامات و فعالیت‌های مجموعه‌های اجرایی در این شرایط باید با نگاه دقیق‌تری بررسی شود تا جشنواره شهید رجایی امسال به نقطه عطفی در تقویت تعهد مدیران نسبت به مسئولیت‌هایشان تبدیل شود.

افزایش اعتماد عمومی، نتیجه پاسخگویی مؤثر مدیران است

امین با تأکید بر نقش مدیران در ارتقای اعتماد عمومی اظهار کرد: مدیران نظام اداری باید میزان تأثیرگذاری عملکرد دستگاه خود بر زندگی مردم، کیفیت پاسخگویی به مطالبات عمومی و میزان ارزشی را که برای جامعه ایجاد کرده‌اند، به‌طور مستمر ارزیابی کنند.

وی افزود: موفقیت نظام اداری و عملکرد مدیران زمانی به‌درستی سنجیده می‌شود که آثار اقدامات آن‌ها در زندگی مردم قابل مشاهده باشد و مردم بتوانند بهبود خدمات و افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها را احساس کنند.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی استان گیلان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی، اقتصادی و فرهنگی این استان تأکید کرد و گفت: امید است برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی به ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت مردم و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.