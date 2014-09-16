به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله امینی بعد از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح دفاتر خدمات روستایی ثبت احوال در اردبیل اضافه کرد: از این تعداد تاکنون هفت دفتر خدمات روستایی افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون سه دفتر در استان قعال شده بود، ادامه داد: امروز چهار دفتر خدمات روستایی نیز در اردبیل به شبکه خدماتی ثبت احوال استان پیوست.

به گفته مدیرکل ثبت احوال استان با افتتاح چهار دفتر پيشخوان خدمات روستايي ثبت احوال در روستاهاي برندق، فيروزآباد، زهرا و روستاي زيوه این تعداد طی سال جاری به هفت دفتر ارتقا یافته است.

وی اداره ثبت احوال استان را یکی از ادارات پیشرو در امر واگذاری خدمات به بخش خصوصی دانست و یادآور شد: این دفاتر غیر دولتی جهت ارائه هرچه بهتر و سریع تر خدمات و در راستای توسعه خدمات دولت الکترونیک و واگذاری امور به بخش حصوصی راه اندازی شده است.

امینی تاکیدکرد که در این دفاتر امورات ثبت احوال از قبیل قبول درخواست تعویض شناسنامه و صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان و همچنین جمع آوری اطلاعات مربوط به وقایع حیاتی نظیر ولادت و وفات انجام خواهد شد.

منصور حقيقت پور نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي نیز از خدمات و تلاشهاي ثبت احوال استان بويژه در زمينه كارت هوشمند ملي قدرداني کرد و كسب رتبه برتر در راه اندازي كارت هوشمند ملي و بيشترين آمار صدور و تحويل آن در كشور ر مهم ارزیابی کرد.