به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس لرستان اظهار داشت: به مناسبت هفته دفاع مقدس گردهمایی بزرگ رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس استان لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این گردهمایی 31 شهریورماه امسال برگزار می شود گفت: این گردهمایی در همه شهرستانهای لرستان و از ساعت 9 صبح تا11 برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با بیان اینکه برنامه های این نهاد در هفته دفاع مقدس در سه سطح از نظر مخاطب برگزار می شود ادامه داد: سطح رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس، عموم مردم و همچنین اقشار مختلف بسیج مخاطب برنامه های سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در هفته دفاع مقدس خواهند بود.

سرهنگ پازدار همچنین از بازسازی عملیات والفجر دو در شهرستان بروجرد خبر داد و گفت: این برنامه چندین سال است که از سوی سپاه در خرم آباد و بروجرد برگزار می شود که امسال نیز در شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال با شکوه مردم از این برنامه عنوان کرد: سال گذشته میانگین حضور جمعیت در این برنامه بیش از پنج هزار نفر بود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان همچنین از برگزاری یادواره شهدا در سراسر استان خبر داد و گفت: دیدار مسئولین سپاه با خانواده شهدا و ائمه جمعه نیز یکی دیگر از برنامه های هفته دفاع مقدس امسال خواهد بود.