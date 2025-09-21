به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عادل ساری پیش از ظهر امروز در نشست خبری هفته دفاع مقدس، بیان کرد: ۳۱ شهریور ماه رژیم بعث عراق با برنامه ریزی قبلی و تحریکات خارجی، حمله گسترده‌ای را آغاز کرد که کشور ما آن زمان که در روزهای آغازین انقلاب به سر می‌برد با چالش‌های فراوان داخلی و خارجی مواجه بود.

معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان ادامه داد: دشمن حمله همه جانبه ای آغاز کرد که تا دروازه‌های خرمشهر، اهواز، حمیدیه و سوسنگرد پیشروی کرده و بسیاری از مناطق را با خاک یکسان کردند.

وی با بیان اینکه آن زمان، امام راحل، با صدور فرمانی تاریخی، مردم، اقوام و عشایر را به دفاع از انقلاب فرا خواندند، گفت: ملت ایران با رشادت جوان‌هایش مقابل صدام ایستادگی کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان هدف دشمن را تصرف خوزستان در مدت سه روز و کل کشور در یک هفته اعلام کرد و افزود: با مقاومت مردم، نقشه‌های دشمن، نقش برآب شد و این مقاومت نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و حتی ایران شد.

سرهنگ ساری تاکید کرد: در جنگ هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک ایران جدا نشد و امروز به کشوری مقتدر تبدیل شده‌ایم.

وی به قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران اشاره و عنوان کرد: قدرت موشکی ایران به حدی رسیده که اسرائیل، کشور ما را دومین قدرت موشکی جهان می‌داند و این دستاورد حاصل رهنمودهای مقام معظم رهبری و امام راحل است.

معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان با تاکید بر اینکه امروزه ایران با عزت در جهان شناخته می‌شود، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران، کشوری دارای قدرت، مردم شجاع، صبور، اهل شهادت و ایثار است.

سرهنگ ساری یکی از آرمان‌های بزرگ امام راحل و مقام معظم رهبری را ایستادگی در برابر استکبار جهانی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی برشمرد و ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه ملت ایران با اقتدار ایستادگی کرد که به برکت تجربه گران سنگ هشت سال دفاع مقدس بوده است.

اجرای ۱۵ هزار و ۵۳۸ برنامه در خوزستان

وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور ماه آغاز می‌شود، تصریح کرد: ۱۵ هزار و ۵۳۸ برنامه در قالب ۷۳ عنوان طی این هفته با همت پایگاه‌های، مساجد، حسینیه‌ها، محله‌ها، ادارات و همراهی مردم اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان افزود: مراسم تجلیل بیش از یک هزار پیشکسوت و رزمنده دفاع مقدس و رزمایش رهروان شهدا با هدف دیدار و دلجویی خانواده‌های معظم شهدا در قالب ۳ هزار دیدار روز دوشنبه برگزار می‌شود.

سرهنگ ساری بیان کرد: برگزاری نشست‌های روشنگری و جهاد تبیین با پرداختن به ابعاد دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه از دیگر برنامه‌هایی است که روز دوم اجرا خواهد شد. همچنین بیش از یک هزار و ۵۰۰ نشست با حضور بسیجیان، رزمندگان، روحانیون و دیگر اقشار را خواهیم داشت.

وی با اشاره به نواخته شدن زنگ مقاومت و پایداری در مدارس خوزستان، گفت: یادواره‌های شهدا و لاله‌های روشن نیز در حدود ۲۰۰ مدرسه و مسجد برگزار می‌شود. همچنین یادواره شهدا و نصب پرچم از دیگر برنامه‌های برنامه ریزی شده در سطح مدارس است.

به گفته سرهنگ ساری، روایتگری دفاع مقدس و تشریح ابعاد جنگ ۱۲ روزه در ۳۰۰ مدرسه استان در قالب جهاد تبیین از دیگر برناه های هفته دفاع مقدس است.

معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان ادامه داد: ۱۰۰ گروه جهادی خدماتی و پزشکی به مناطق محروم اعزام می‌شوند.

به گفته سرهنگ ساری، ۱۸۷ نمایشگاه فرهنگی و هنری شامل کتاب، عکس، آثار دفاع مقدس و.. برپا خواهد شد.

بازسازی عملیات والفجر ۸ و ثامن الائمه

وی بازسازی عملایت والفجر ۸، در دزفول را یکی از برنامه‌های محوری این هفته برشمرد و افزود: این مراسم به مدت سه شب پس از نماز مغرب و اعشاء در بلوار ساحلی دزفول اجرا می‌شود. همچنین بازسازی عملیات ثامن الائمه و سالروز شکست حصر آبادان به مدت سه روز اجرا در منطقه شهدای ذوالفقاری از دیگر برنامه‌های محوری به شمار می‌رود.

معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان اظهار کرد: تجلیل از شهدای زن و پیشکسوت دفاع مقدس در قالب ۸۶ یادواره، مراسم غبارروبی گلزار شهدا، اجرای ۴۵۲ برنامه در محلات و مکان‌های عمومی از دیگر برنامه‌های برنامه ریزی شده برای اجرا هستند.

سرهنگ ساری اضافه کرد: اجرای برنامه‌های متنوع از جمله پیاده روی خانوادگی، راهپیمایی، مسابقات ورزشی در قالب ۵۰ عنوان برنامه را خواهیم داشت.

وی بیان کرد: سرودهای پاتوقی نیز با ۷۰ اجرا در سطح شهرستان‌ها پیش بینی شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان با بیان اینکه مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، سید مقاومت، در تمام شهرستان‌های استان خوزستان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: این شهید بزرگوار، با ایستادگی در برابر استکبار و رژیم صهیونیستی، جان خود را فدای آرمان‌های مقاومت کرد و ما هرگز فداکاری‌های ایشان را فراموش نخواهیم کرد لذا این مراسم با مشارکت مردم، مسئولین و اقشار مختلف جامعه برگزار خواهد شد.

سرهنگ ساری توزیع ۱۳ هزار بسته در قالب کمک‌های مومنانه را از دیگر اقدامات این هفته برشمرد وادامه داد: این بسته‌ها به همت گروه‌های جهادی در مناطق محروم توزیع می‌شود.

به گفته وی، برگزاری یادواره شهید علی هاشمی در دیگر برنامه‌های محوری هفته دفاع مقدس در خوزستان است.