به گزارش خبرنگار مهر، هرچند پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات آنطور که باید و شاید عمل نکرد ولی اتفاقات رخ داده بعد از شروع لیگ برتر تمام معادلات را به ضرر پرسپولیس تغییر داد تا سرخپوشان هنوز به هفته نهم نرسیده با چالش‌ بازیکن مواجه شوند.

هرچند حمید درخشان اعلام کرده به دنبال جذب مهرداد پولادی است، ولی وضعیت نامشخص این بازیکن و حتی زمزمه‌های مشکل‌دار بودن کارت پایان خدمت پولادی باعث شده تا حمید درخشان قید وی را بزند تا تکلیف نهایی او مشخص شود. همین وضعیت درباره حسین ماهینی هم صدق می‌کند. گفته می‌شود کارت معافیت ماهینی هم باطل شده و این بازیکن هم به زودی از همراهی سرخپوشان بازخواهد ماند.

محسن خلیلی هم چند هفته‌ای است در تمرینات پرسپولیس حضور می‌یابد و امیدوار است با انتخاب حمید درخشان بتواند هر طور شده به ترکیب پرسپولیس برسد. با این حال گفته می‌شود خلیلی مدنظر درخشان قرار ندارد. مهمترین دغدغه درخشان جذب بازیکنانی در پست دفاع چپ و راست است و از آنجا که در خط حمله بازیکنان دیگری حضور دارند، به نظر می‌رسد جذب خلیلی عملی نشود.