روحانی به نیویورک می رود/ برنامه ای برای دیدار با اوباما تنظیم نشده است

نوبخت در نشست خبری صبح امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد سفر به نیویورک و جزئیات این برنامه گفت: رئیس جمهور به این سفر تشریف خواهند برد و اینکه با اوباما ملاقات داشته باشند یا خیر، هیچ برنامه ای از سوی رئیس جمهور در نظر گرفته نشده است.

سخنگوی دولت افزود: در ارتباط با سفر رئیس جمهور به نیویورک بعد از آنکه برنامه هایش مشخص شد، در یک نشست خبری تفسیر آن را به اطلاع خبرنگاران خواهم رساند.

نوبخت در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دبیرکل سازمان ملل اخیرا طی اظهاراتی ایران را متهم به نقص حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی مطبوعات کرده است، توضیح داد: اینکه هر از گاهی مجامع جهانی موضوع آزادی و مباحث حقوق بشری را بهانه کنند و نسبت به ایران حرف غیرمنطقی بزنند، قطعا پاسخ آنان باید از سوی مسئولین داده شود و ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چنین اتهاماتی به نظام جمهوری اسلامی ایران وارد کنند.