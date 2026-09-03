حجت الاسلام جابر عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهروبا اشاره به اینکه طرح خانه صالحین برای نخستین بار در کشور اجرا می شود، اظهار کرد: خانه صالحین، بستری آسان‌یاب برای متربیان و جامع های تربیتی فراهم می‌آورد تا در فضایی صمیمی و گرم، به رشد انسان‌های بزرگ تبدیل شود؛ مکانی در کنار مساجد، مدارس و سایر نهادهای فرهنگی که بتواند کارکرد تربیتی خانه‌های ایرانی را احیا کند.

وی افزود: بسیاری از خانواده‌ها به دلایل مختلف امکان حضور مستمر در مساجد و مراکز فرهنگی را ندارند، اما خانه‌ها به‌عنوان کانون مهر و محبت، ظرفیت بی‌نظیری برای تربیت نسل متعهد و آگاه دارند. این طرح با هدف مقابله با هجمه‌ها و شبهات دشمن، در قالب جهاد تبیین، تربیت سیاسی، تحکیم خانواده، ترویج حجاب، جوانی جمعیت و موضوعاتی از این دست، طراحی شده است.

امام جمعه بیله سوار با تأکید بر انتخاب منازل دارای ظرفیت فرهنگی و قدرت اجتماعی، خاطرنشان کرد: خانواده‌های منتخب برای این طرح، افزون بر دارا بودن شرایط و صلاحیت‌های لازم، باید توانایی پیوند خویشاوندی و جمع‌آوری مخاطبان را داشته باشند تا بتوانند به‌عنوان قطب‌های فرهنگی و معنوی، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

حجت الاسلام عزیزی از برنامه‌ریزی برای افتتاح نزدیک به ۵۰ خانه صالحین (ویژه خواهران و برادران) در این شهرستان خبر داد و گفت: نخستین خانه صالحین امروز با همکاری و میزبانی جناب بندلو از صاحبان منزل، افتتاح شد و امیدواریم با گسترش این طرح، شاهد تربیت جوانانی صالح، مؤمن و تراز انقلاب اسلامی باشیم.