حجت الاسلام جابر عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهروبا اشاره به اینکه طرح خانه صالحین برای نخستین بار در کشور اجرا می شود، اظهار کرد: خانه صالحین، بستری آسانیاب برای متربیان و جامع های تربیتی فراهم میآورد تا در فضایی صمیمی و گرم، به رشد انسانهای بزرگ تبدیل شود؛ مکانی در کنار مساجد، مدارس و سایر نهادهای فرهنگی که بتواند کارکرد تربیتی خانههای ایرانی را احیا کند.
وی افزود: بسیاری از خانوادهها به دلایل مختلف امکان حضور مستمر در مساجد و مراکز فرهنگی را ندارند، اما خانهها بهعنوان کانون مهر و محبت، ظرفیت بینظیری برای تربیت نسل متعهد و آگاه دارند. این طرح با هدف مقابله با هجمهها و شبهات دشمن، در قالب جهاد تبیین، تربیت سیاسی، تحکیم خانواده، ترویج حجاب، جوانی جمعیت و موضوعاتی از این دست، طراحی شده است.
امام جمعه بیله سوار با تأکید بر انتخاب منازل دارای ظرفیت فرهنگی و قدرت اجتماعی، خاطرنشان کرد: خانوادههای منتخب برای این طرح، افزون بر دارا بودن شرایط و صلاحیتهای لازم، باید توانایی پیوند خویشاوندی و جمعآوری مخاطبان را داشته باشند تا بتوانند بهعنوان قطبهای فرهنگی و معنوی، نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
حجت الاسلام عزیزی از برنامهریزی برای افتتاح نزدیک به ۵۰ خانه صالحین (ویژه خواهران و برادران) در این شهرستان خبر داد و گفت: نخستین خانه صالحین امروز با همکاری و میزبانی جناب بندلو از صاحبان منزل، افتتاح شد و امیدواریم با گسترش این طرح، شاهد تربیت جوانانی صالح، مؤمن و تراز انقلاب اسلامی باشیم.
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