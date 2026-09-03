به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مرحلۀ اول سی‌ویکمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور سال ۱۴۰۵ در ۲۳ رشته در درگاه اطلاع‌رسانی به نشانی: https://olympiad.sanjesh.org اعلام شده است.

سازمان سنجش آموزش کشور مرحلۀ نهایی سیویکمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور را در صبح و بعدازظهر روز جمعه ۳ مهرماه سال ۱۴۰۵ در دانشگاه های واقع در مراکز مناطق دهگانۀ کشور شامل یکی از دانشگاه های واقع در شهر تهران، دانشگاه مازندران-بابلسر، دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی سینا- همدان، دانشگاه رازی- کرمانشاه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار می کند.

متقاضیان شرکت در آزمون مرحلۀ نهایی باید از ۱۶ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المیپاد علمی دانشجویی کشور به نشانی اعلام شده مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست شرکت در آزمون مرحلۀ نهایی المپیاد اقدام کنند.

همچنین لازم است، منتخبین این مرحله برای شرکت در مرحلۀ نهایی آزمون به نکات ذیل توجه کنند:

۱- تکمیل فرم شرکت در آزمون مرحلۀ نهایی المپیاد (با درج اطلاعات خواسته شده شامل انتخاب شهر محل آزمو، رشته انتخابی و بارگذاری عکس) برای همه متقاضیان ضروری است.

۲- آزمون مرحلۀ نهایی المپیاد در یک روز (جمعه ۳ مهرماه سال ۱۴۰۵) و مطابق با برنامۀ زمان‌بندی درج شده در درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المپیاد علمی- دانشجویی کشور برگزار خواهد شد.

۳- شرکت‌کنندگان در هر یک از رشته‌های شـیمی، زیست‌شناسی، مهندسی شـیمی، مهندسی صنایع، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک که از طریق آزمون کارشناسی ارشد به مرحلۀ نهایی معرفی شده‌اند، می‌توانند به انتخاب خود در رشتۀ اصلی معرفی شده یا رشتۀ علوم و فناوری های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت شرکت کنند.

این دسته ازمتقاضیان باید از ۱۶ تا ۱۸ شهریور با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المیپاد علمی- دانشجویی کشور نسبت به اعلام علاقمندی به رشتۀ علوم و فناوری های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت اقدام کنند.

۴- مهلت تکمیل فرم شرکت در آزمون مرحلۀ نهایی المپیاد (از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۵) به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد.

۵- برای دانشجویانی که نسبت به انتخاب شهر محل آزمون خود در بازۀ زمانی تعیین شده اقدام نکنند، کارت ورود به جلسۀ آزمون صادر نمی شود و امکان شرکت در مرحلۀ نهایی المپیاد علمی- دانشجویی سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت.

۶- لازم است که منتخبین المپیاد متمرکز (همزمان با آزمون کارشناسی ارشد) گواهی اشتغال به تحصیل خود را به پست الکترونیک olympiad@sanjesh.org ارسال کنند.

۷- متقاضیان می‌توانند کارت شرکت در آزمون خود را از روز یکشنبه ۲۹ شهریور تا چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المپیاد علمی- دانشجویی کشور دریافت کنند.

۸- آدرس محل آزمون در کارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد شد.

۹- دانشجویان باید در روز آزمون کارت شرکت در آزمون، کارت ملی یا شناسنامۀ عکس‌دار خود را به همراه داشته باشند. بدون این مدارک امکان ورود به جلسه آزمون میسر نخواهد بود.