به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در نشست با ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش در قم، بر ضرورت تمرکز این ستاد بر اجرای برنامه پنج‌ساله تأکید کرد.



وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه پنج‌ساله باید در رأس اولویت‌های ستاد همکاری قرار گیرد، اظهار کرد: اجرای دقیق این برنامه نیازمند پیگیری مستمر و جدیت در فعالیت‌های اجرایی است و نباید روند اقدامات مربوط به آن متوقف شود.



کاظمی بر استمرار فعالیت کمیته اجرایی ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: جلسات این کمیته باید با جدیت برگزار شود و حتی در شرایطی که برخی مدیران امکان حضور در جلسات را ندارند، فعالیت آن تعطیل نشود.



وی ادامه داد: استمرار جلسات و پیگیری مصوبات، زمینه لازم برای حرکت منسجم ستاد همکاری‌ها و دنبال کردن برنامه‌های تعیین‌شده را فراهم می‌کند و نباید غیبت برخی مدیران موجب توقف روند اجرایی شود.



وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت فعال شدن شبکه‌های استانی، شهرستانی و منطقه‌ای ستاد همکاری‌ها تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف این ستاد نیازمند آن است که برنامه‌ها از سطح ستاد به عرصه اجرا منتقل شود.



کاظمی با اشاره به جایگاه شهرستان‌ها و مناطق در اجرای برنامه‌های مشترک حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش افزود: میدان اصلی عملیات، شهرستان و منطقه است و برنامه‌های ستاد باید در همین سطوح به مرحله اجرا برسد.



وی خاطرنشان کرد: مدرسه و دانش‌آموز در شهرستان‌ها و مناطق قرار دارند و به همین دلیل فعال بودن شبکه‌های همکاری در این سطوح، اهمیت ویژه‌ای در پیشبرد برنامه‌های مشترک دارد.



این نشست در ادامه سفر کاری وزیر آموزش و پرورش به قم و با حضور اعضای ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش برگزار شد و موضوع استمرار فعالیت‌های اجرایی و تقویت شبکه‌های همکاری در سطوح مختلف مورد تأکید قرار گرفت.