بازیکن عراقی با ناراحتی تمرین استقلال را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که عنوان شده جاسم کرار مصدوم است و به خاطر همین مشکل به دیدار روز جمعه استقلال برابر فولاد نمی رسد، اما رفتارهای او در تمرین عصر چهارشنبه استقلال نشان می داد مشکل بزرگتری سد راه بازی کردن او برای آبی پوشان است.

براساس مشاهدات خبرنگار مهر، جاسم کرار در تمرین روز چهارشنبه با چند نفر از مسئولان فنی و سرپرست استقلال صحبت کرد تا مشکل مالی و ویزای کارش را حل کند اما در پایان با عصبانیت و اعتراض هایی که نسبت به امروز و فردا کردن مسئولان داشت، زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی را ترک کرد.

در این مورد گفته می شود کرار خواستار فراهم آوردن امکاناتی از جمله منزل مسکونی از سوی مسئولان باشگاه و عمل کردن به تعهدات مالی شده است اما مسئولان استقلال هنوز نتوانسته اند این خواسته ها را برآورده کنند. ضمن اینکه ویزای کار کرار نیز به پایان رسیده و او باید برای این مشکل هم فکری کند.