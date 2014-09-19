ایران با نماد گل رز معرفی شد/ اتفاقات ویژه در مراسم و آغاز رسمی مسابقات

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، در لحظه ورود کاروان ورزشی ایران به ورزشگاه اصلی بازیهای آسیایی، گوینده ورزشگاه در راستای معرفی نمادهای هر کدام از کشورها، کاروان ورزشی ایران را با نماد "گل رز" معرفی کرد.

* کاروان ورزشی کره‌شمالی به محض ورود به ورزشگاه و رژه در پیست ورزگاه با تشویق تماشاگران مواجه شد، این در حالیست که کره‌شمالی سال‌هاست با همسایه جنوبی خود روابط خوبی ندارد.

* در هنگاه رژه کاروان‌های ورزشی، نام هر کدام از کشورها در با نورپردازی جالب توجه و زیبایی در سکوی تماشاگران نقش می‌بست.

* کاروان ورزشی عربستان و امارات در حالی در مراسم رژه بازیهای آسیایی حضور داشتند که هیچ زن ورزشکاری در بین اعضای این کاروان دیده نمی‌شد.

* کاروان ورزشی کره‌جنوبی نیز به عنوان آخرین تیم در مراسم رژه حضور داشت که با تشویق خاص و ویژه تماشاگران هموطن خود مواجه شد و از هم اکنون چهره یک تیم مدعی را به خود گرفت.

* پس از صحبت‌های "کیم یو سو" مسئول برگزار رقابتها، شیخ احمد فهد الصباح رئیس شورای المپیک آسیا و رئیس جمهور کره‌جنوبی، هفدهمین دوره بازی‌‌های آسیایی در شهر اینچئون آغاز شد.

* "کیم یو سو" این مسابقات را برای پیشرفت ورزش در کل آسیا مهم دانست. وی همچنین برای خانواده بزرگ و 4 میلیارد و 500 میلیونی آسیا آرزوی روزهای خوبی کرد.

* "احمد فهد الصباح" رئیس شورای المپیک آسیا هم در این مراسم آرزو کرد خانواده بزرگ قاره آسیا از این فرصت برای پیشرفت بیشتر استفاده کنند.

* "پارک گیونگ هی" رئیس جمهور زن کشور کره‌جنوبی هم به همه حاضران خوش آمد گفت و پس از صحبت‌های وی هفدهمین دوره بازی‌‌های آسیایی در شهر اینچئون بصورت رسمی آغاز شد.