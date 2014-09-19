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۲۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۱۰

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون؛

حضور رئیس جمهور کره و رژه تیم‌ها به شکلی جدید/ شکل‌گیری آسیا به نمایش درآمد

حضور رئیس جمهور کره و رژه تیم‌ها به شکلی جدید/ شکل‌گیری آسیا به نمایش درآمد

حضور رئیس جمهور کره‌جنوبی در افتتاحیه بازی‌های آسیایی باعث توقف این مراسم و خوش آمدگویی به وی شد. همچنین رژه تیم‌ها از ساعت 16 آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، حواشی دیگر این مراسم را در زیر می‌خوانید:

* در مراسم افتتاحیه 2700 نفر کارهای نمایشی مراسم را انجام می‌دهند.

* با ورود پارک گئون هی‬، رئیس جمهور کره‌جنوبی به ورزشگاه "مین"، مراسم برای لحظاتی متوقف شد تا به او خوش‌آمد گفته شود. وی در میان تدابیر شدید امنیتی وارد ورزشگاه شد.

* در ابتدای مراسم رئیس کمیته ملی المپیک کره‌جنوبی و مسئول برگزاری بازی‌ها پیامی را خواندند.

* رژه تیم‌ها از ساعت 16 آغاز شد که برخلاف رژه تیم‌ها در المپیک، ترتیب نام تیم‌ها اطبق حروف الفبای انگلیسی، برای ورود به عبور از جایگاه و استقرار در محل مشخص خود، رعایت نشد. ورود تیم‌ها براساس حروف الفبای کره‌ای بود.

* در جریان مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی اینچئون ویدئویی از حمل مشعل بازی‌های آسیایی به نمایش درآمد.

* مراسم افتتاحیه با شمارش معکوس  و پخش تصاویری از 45 کشور شرکت‌کننده و 29 زبان رایج در قاره آسیا انجام شد. در تصاویر پخش شده، شمارش معکوس برای رسیدن به ساعت 19:19 صورت گرفت که منظور از عدد 19، همان روز برگزاری مراسم افتتاحیه (19 سپتامبر) بود. در زمان پخش شمارش معکوس، نماد کشورهای مختلف از جمله ایران نشان داده شد.

* با رسیدن شمارش معکوس به 5 ثانیه پایانی، آتش‌بازی آغاز و در نهایت جمله "به اینچئون خوش‌آمدید" روی مونیتور بزرگ ورزشگاه نوشته شد

* مراسم افتتاحیه در بخش‌های مختلف به معرفی قاره آسیا و تشکیل این قاره تعلق داشت و جدایی قاره آسیا از قاره‌های دیگر نمایش داده شد. دوستی بین مردم قاره آسیا بخش دیگری از نمایش‌های انجام شده در مراسم افتتاحیه بود.

* در روز نمایشگر مختلف ورزشگاه‌ها به دو زبان کره‌ای و انگلیسی به حاضران خوش آمد گفته شد. همچنین اجرای برنامه توسط خواننده اوپرا و خوانندن سرود از دیگر بخش‌های مراسم بود.

* حضور نمایندگان 45 ملت آسیایی در یک کشتی به عنوان جشنواره‌ای برای اتحاد آسیا از دیگر بخش‌هایی بود که در این مراسم به تصویر کشیده شد.

کد مطلب 2373192

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