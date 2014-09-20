مجوز طرح توسعه در بافت تاریخی شیراز باطل اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش صابری در جلسه گروه اعزامی سازمان میراث فرهنگی کشور که در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس برگزار شدگفت: برای بررسی تخریب خانه های تاریخی شیراز جمعه شب وارد شیراز شدیم و تاکنون مشغول بررسی زوایای این موضوع بودیم.

صابری افزود : مدارک تصویری و فنی از وضع موجود این اثر تاریخی تهیه و با گزارشی از سوی اداره کل میراث فرهنگی فارس به تهران ارسال خواهد شد تا امکان دوباره سازی آن فراهم شود.

وی یادآور شد: گروهی ناشناس اقدام به چنین حرکتی کرده اند که مامورین یگان حفاظت میراث فرهنگی نیز با این افراد درگیر شدند که باعث شد کار در شب اول نیمه کاره تمام شود . اما این گروه ناشناس شب گذشته(پنج شنبه) این خانه را به طور کامل تخریب کردند که از سه جنبه وارد بررسی و پیگیری عاملین این کار هستیم. جنبه حقوقی، بخش تخصصی میراث فرهنگی و بحث اجتماعی که دراین خصوص باید مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر کل حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی کشور تاکید کرد: همکاران استان فارس از شهرداری و راه و شهرسازی شکایت کرده اند و به طور حتم طی چند روز آینده باید منتظر پاسخ های دستگاه های مختلف در این خصوص باشیم و به طور حتم وضعیت موجود مستند سازی خواهد شد تا اگر امکان پذیر باشد نسبت به احیا اقدام شود. در حال حاضر شکایت رسمی به شعبه 21 بازپرسی عمومی و انقلاب شیراز ارائه شده است.



مدیر کل دفتر حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی کشور یادآور شد: دستور توقف تخریب صادر شده و امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه مثبت برسیم و دستگاه های مختلف در این راستا همکاری لازم را داشته باشند.

صابری افزود : مقصر اصلی تخریب خانه تاریخی "پور نواب" که طی دو مرحله تخریب شد مشخص و پس از بررسی، اقدامات کارشناسی لازم صورت می پذیرد .

در ادامه این جلسه مدیرکل حراست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور که به شیراز سفر کرده بود، گفت: پیگیری و ارائه شکایت در خصوص تخریب خانه تاریخی «پورنواب» واقع در بافت تاریخی فرهنگی شیراز در حال پیگیری است.

محمد جواد عباباف در خصوص مقصر اصلی تخریب این بنا گفت: طی تماس تلفنی با معاون اداره کل مسکن و شهرسازی استان فارس، وی از این اتفاق اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است که این تخریب توسط این ادراه کل صورت نگرفته است.

وی افزود : هرگونه اقدامی در این زمینه‌ها نیازمند استعلام از اداره کل میراث فرهنگی استان و سازمان است و باید با صدور مجوز و اجازه صورت گیرد که برای تخریب این اثر ارزشمند هیچ‌کدام از این اقدامات انجام نشده است.

در ادامه این جلسه ، امیر حسین شاد نوش کارشناس دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز گفت: نخستین توجیه احتمالی که اقدام‌ کنندگان این تخریب خواهند داشت اینکه این اثر تاریخی به ثبت ملی نرسیده که برابر قانون اظهارنظر در مورد تمام طرح‌های جامع و تفصیلی در مورد محوطه‌ها و بافت‌ها و اماکن تاریخی فرهنگی ارزشمند در اختیار سازمان میراث فرهنگی است.



این کارشناس اضافه کرد: قانون‌گذار ارگان‌ها و سازمان‌های دیگری ازجمله شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را ملزم به همکاری با سازمان میراث فرهنگی کرده است.

وی با بیان اینکه ما از لحاظ وجود قانون با مشکلی مواجه نیستیم، اما در نحوه اجرا و برخورد با آن با مشکل مواجه هستیم گفت : شهرداری‌ها برابر قانون مکلفند در این زمینه در هر موردی که خود به‌طور مستقیم اقدام و یا مجوزی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌کنند باید پیش از آن نظر میراث فرهنگی را اخذ کنند.

در پایان این جلسه همچنین حبیب شهبازی معاون سرمایه‌گذاری مدیرکل میراث فرهنگی فارس از اقدامات صورت گرفته و طرح شکایت از شهرداری شیراز و اداره کل مسکن و شهرسازی این استان به‌عنوان نخستین مرحله از پیگیری این اتفاق خبر داد و گفت: از فردا شنبه پیگیری‌ها قطعی و تا رسیدن به نتیجه های مطلوب و ثمر بخش ادامه خواهد داشت .