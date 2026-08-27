امام جمعه اهل سنت سیریک: وحدت سرمایه ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالعزیز افراز عصر پنجشنبه در جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت در مسجد جامع قکری شهر بندر سیریک، با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با تکیه بر مشترکات دینی در کنار یکدیگر باشیم و اجازه ندهیم دشمنان از اختلاف و تفرقه میان مسلمانان سوءاستفاده کنند.

وی افزود: راه نجات و عزت امت اسلامی در گرو چنگ زدن به ریسمان الهی، برادری و کنار گذاشتن اختلافات است و هر اندازه مسلمانان همدل‌تر و متحدتر باشند، جامعه اسلامی از استحکام و قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود.

امام جمعه اهل سنت سیریک با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر کبیر و رهبر شهید، بیان کرد: یکی از میراث‌های ارزشمند آنان تأکید همیشگی بر وحدت، انسجام و همبستگی ملت ایران بود و امروز وظیفه همه ماست که این مسیر را با قوت ادامه دهیم.

افراز خاطرنشان کرد: مردم شیعه و اهل سنت سیریک سال‌هاست در کنار یکدیگر با برادری و محبت زندگی می‌کنند و این وحدت و همدلی باید به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ امنیت، آرامش و اقتدار کشور پاس داشته شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ کشور و نظام اسلامی تصریح کرد: در شرایط حساس امروز همه اقشار جامعه باید با وحدت و انسجام در کنار یکدیگر باشند، چراکه دشمنان همواره به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه میان مردم هستند.

امام جمعه اهل سنت سیریک همچنین بر وفاداری مردم منطقه به کشور، نظام و رهبری تأکید کرد و گفت: حفظ عزت ملت در گرو هوشیاری، همبستگی و همراهی مردم است.

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