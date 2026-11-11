به گزارش خبرنگار مهر، انتشار آمار تورم هسته آمریکا نشان داد قیمت‌ها در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که پیش‌بینی اقتصاددانان افزایش ۰.۲ درصدی بود. این آمار موجب شد معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را بیشتر ارزیابی کنند.

بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق قرضه دوساله خزانه‌داری آمریکا در معاملات شب گذشته ۱۸ واحد پایه افزایش یافت. همچنین بازده اوراق ۱۰ساله این کشور با ۱۲ واحد پایه رشد به حدود ۴.۹۹ درصد رسید.

در بازارهای آسیایی نیز افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا به فروش اوراق دولتی منجر شد. بازده اوراق ۱۰ساله دولت ژاپن با هفت واحد پایه افزایش به ۲.۷۵۵ درصد رسید و بازده اوراق ۱۰ساله استرالیا نیز با شش واحد پایه رشد، ۵.۰۵ درصد ثبت شد.

اظهارات مقام‌های بانک مرکزی آمریکا نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، پیش‌تر اعلام کرده بود در صورت ثبت تورم هسته ۰.۳ درصدی، احتمال بررسی افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست دسامبر وجود دارد.

در همین حال، معاملات آتی نرخ بهره فدرال رزرو نشان می‌دهد افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست آینده تقریبا قطعی تلقی می‌شود و احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نیز حدود ۱۰ درصد برآورد شده است.

افزایش بازده اوراق قرضه و تقویت دلار آمریکا همچنین بر بازار طلا فشار وارد کرده است؛ به‌طوری که بهای این فلز گران‌بها در معاملات شب گذشته ۲.۶ درصد کاهش یافت.