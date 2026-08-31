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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

تجلیل از ۷۲ واقف منتخب و اصحاب وقف کشور در مشهد مقدس

تجلیل از ۷۲ واقف منتخب و اصحاب وقف کشور در مشهد مقدس

رضا معممی مقدم، دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵، از تجلیل ۷۲ واقف منتخب و اصحاب وقف کشور در مشهد مقدس خبر داد.

«رضا معممی مقدم» دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های هفته وقف ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای تکریم واقفان نیک‌اندیش و معرفی الگوهای موفق وقف، ۷۲ نفر از واقفان منتخب و اصحاب وقف کشور در همایش ملی «یاوران وقف» در مشهد مقدس مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

وی افزود: از مجموع افراد تجلیل‌شونده، ۳۸ نفر واقف منتخب و ۳۴ نفر از اصحاب وقف هستند که در حوزه‌های مختلف به فرهنگ وقف و خدمت‌رسانی به مردم کمک کرده‌اند.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵ ادامه داد: در میان ۳۸ واقف منتخب، خانواده‌های شهدای واقف و واقفانی که با نیت حمایت از جبهه مقاومت اقدام به ایجاد وقف یا اختصاص منابع خود کرده‌اند نیز حضور دارند و از آنان تجلیل خواهد شد.

معممی مقدم تصریح کرد: این انتخاب با هدف نشان دادن پیوند عمیق میان فرهنگ وقف، ایثار، شهادت و مسئولیت اجتماعی انجام شده است. واقفانی که بخشی از دارایی خود را برای حمایت از جبهه مقاومت اختصاص داده‌اند، نشان می‌دهند که وقف همچنان می‌تواند متناسب با نیازها و مسائل روز جامعه شکل بگیرد.

وی درباره بخش دوم این مراسم گفت: ۳۴ نفر از اصحاب وقف نیز مورد تقدیر قرار می‌گیرند که از جمله آنان می‌توان به نمایندگان امنا،رسانه، متولی، سرمایه گذار،خیر ،مبلغ،خادم، رئیس اداره،نهادها و دیگر خادمان موفق تر عرصه وقف اشاره کرد.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: فرهنگ وقف تنها با اقدام واقف شکل نمی‌گیرد؛ بلکه پس از ایجاد وقف، مجموعه‌ای از افراد و نهادها در حفظ موقوفه، اجرای دقیق نیت واقف، احیای موقوفات، اطلاع‌رسانی، اعتمادسازی و تبدیل درآمد موقوفات به خدمت عمومی نقش‌آفرینی می‌کنند و تجلیل از اصحاب وقف، تقدیر از همین زنجیره خدمت است.

معممی مقدم با تأکید بر اینکه هفته وقف نباید صرفاً به برگزاری مراسم محدود شود، گفت: هدف ما این است که در هفته وقف، آثار واقعی وقف و نقش واقفان در زندگی مردم روایت شود و جامعه با الگوهای موفق وقف آشنا شود.

وی افزود: امروز وقف می‌تواند در کنار حوزه‌های سنتی، در عرصه‌هایی مانند سلامت، آموزش، اشتغال، حمایت از خانواده، امور اجتماعی، قرآن و فرهنگ، علم و فناوری، محیط زیست و حمایت از جبهه مقاومت نیز نقش‌آفرینی کند.

معممی مقدم در پایان گفت: ۷۲ چهره‌ای که در مشهد مقدس مورد تجلیل قرار می‌گیرند، نماد یک جریان بزرگ مردمی هستند؛ جریانی که از واقف و خیر آغاز می‌شود و با همراهی امین موقوفه، رسانه، نهادهای همکار و دیگر اصحاب وقف، به خدمت ماندگار برای جامعه تبدیل می‌شود.

کد مطلب 6933104
سیده فاطمه سادات کیایی

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