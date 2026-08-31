تجلیل از ۷۲ واقف منتخب و اصحاب وقف کشور در مشهد مقدس

«رضا معممی مقدم» دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های هفته وقف ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای تکریم واقفان نیک‌اندیش و معرفی الگوهای موفق وقف، ۷۲ نفر از واقفان منتخب و اصحاب وقف کشور در همایش ملی «یاوران وقف» در مشهد مقدس مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

وی افزود: از مجموع افراد تجلیل‌شونده، ۳۸ نفر واقف منتخب و ۳۴ نفر از اصحاب وقف هستند که در حوزه‌های مختلف به فرهنگ وقف و خدمت‌رسانی به مردم کمک کرده‌اند.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵ ادامه داد: در میان ۳۸ واقف منتخب، خانواده‌های شهدای واقف و واقفانی که با نیت حمایت از جبهه مقاومت اقدام به ایجاد وقف یا اختصاص منابع خود کرده‌اند نیز حضور دارند و از آنان تجلیل خواهد شد.

معممی مقدم تصریح کرد: این انتخاب با هدف نشان دادن پیوند عمیق میان فرهنگ وقف، ایثار، شهادت و مسئولیت اجتماعی انجام شده است. واقفانی که بخشی از دارایی خود را برای حمایت از جبهه مقاومت اختصاص داده‌اند، نشان می‌دهند که وقف همچنان می‌تواند متناسب با نیازها و مسائل روز جامعه شکل بگیرد.

وی درباره بخش دوم این مراسم گفت: ۳۴ نفر از اصحاب وقف نیز مورد تقدیر قرار می‌گیرند که از جمله آنان می‌توان به نمایندگان امنا،رسانه، متولی، سرمایه گذار،خیر ،مبلغ،خادم، رئیس اداره،نهادها و دیگر خادمان موفق تر عرصه وقف اشاره کرد.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: فرهنگ وقف تنها با اقدام واقف شکل نمی‌گیرد؛ بلکه پس از ایجاد وقف، مجموعه‌ای از افراد و نهادها در حفظ موقوفه، اجرای دقیق نیت واقف، احیای موقوفات، اطلاع‌رسانی، اعتمادسازی و تبدیل درآمد موقوفات به خدمت عمومی نقش‌آفرینی می‌کنند و تجلیل از اصحاب وقف، تقدیر از همین زنجیره خدمت است.

معممی مقدم با تأکید بر اینکه هفته وقف نباید صرفاً به برگزاری مراسم محدود شود، گفت: هدف ما این است که در هفته وقف، آثار واقعی وقف و نقش واقفان در زندگی مردم روایت شود و جامعه با الگوهای موفق وقف آشنا شود.

وی افزود: امروز وقف می‌تواند در کنار حوزه‌های سنتی، در عرصه‌هایی مانند سلامت، آموزش، اشتغال، حمایت از خانواده، امور اجتماعی، قرآن و فرهنگ، علم و فناوری، محیط زیست و حمایت از جبهه مقاومت نیز نقش‌آفرینی کند.

معممی مقدم در پایان گفت: ۷۲ چهره‌ای که در مشهد مقدس مورد تجلیل قرار می‌گیرند، نماد یک جریان بزرگ مردمی هستند؛ جریانی که از واقف و خیر آغاز می‌شود و با همراهی امین موقوفه، رسانه، نهادهای همکار و دیگر اصحاب وقف، به خدمت ماندگار برای جامعه تبدیل می‌شود.