فرمانده سپاه رشت: امروز جمهوری اسلامی ایران یک قدرت بزرگ جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز کارمند، هفته دولت و بسیج کارمندان که به همت حوزه بسیج ادارات و کارمندان سپاه ناحیه مرکزی رشت برگزار شد، با اشاره به جایگاه هفته دولت اظهار کرد: این هفته به پاسداشت زحمات دولتمردان و به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر نامگذاری شده است.

وی با اشاره به کوتاه بودن دوره مسئولیت شهید رجایی افزود: دوره دولت شهید رجایی تنها ۲۹ روز بود، اما همین دوره کوتاه به الگویی ماندگار از خدمت بی‌منت و انقلابی‌گری در کشور تبدیل شد.

جمهوری اسلامی با وجود فشارها مسیر پیشرفت را ادامه داده است

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به آنچه جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران خواند، گفت: امروز دشمنان در عرصه‌های مختلف تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند، اما نظام اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته با وجود فراز و نشیب‌ها و فشارهای مختلف، مسیر آرمان‌گرایی و پیشرفت خود را ادامه داده است.

امینی با بیان اینکه وحدت و انسجام مردم و مسئولان از عوامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار بوده است، تصریح کرد: با وجود شهادت برخی فرماندهان و مسئولان، نیروهای جوان‌تر و توانمندتر وارد میدان شده و مسیر انقلاب را ادامه داده‌اند.

وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران به مرحله‌ای از قدرت و اقتدار رسیده که مطالبات و نگرانی‌های دشمنان نسبت به گذشته تغییر کرده و موضوعات راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی در معادلات آنها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

تنها بخشی از توانمندی‌های نظامی ایران رونمایی شده است

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به دستاوردهای دفاعی و نظامی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته زیرساخت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش دفاعی ایجاد کرده و بخش قابل توجهی از این توانمندی‌ها همچنان برای دشمنان ناشناخته است.

وی افزود: پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در حوزه فناوری‌های دفاعی و موشکی نشان می‌دهد که کشور در برخی حوزه‌ها در لبه دانش قرار دارد و توانسته است جایگاه قابل توجهی در میان کشورهای صاحب فناوری نظامی به دست آورد.

امینی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور گفت: باید پیشرفت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی را ببینیم و در کنار مطالبه‌گری نسبت به مشکلات، ظرفیت‌های موجود و مسیر طی‌شده در سال‌های گذشته را نیز مورد توجه قرار دهیم.

مقاومت عامل عزت و اقتدار کشور است

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و مشکلات موجود خاطرنشان کرد: فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی برای مردم وجود دارد و باید نسبت به کوتاهی‌ها مطالبه‌گر بود، اما آنچه عزت و اقتدار کشور را حفظ می‌کند، مقاومت و ایستادگی است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت خطاب به مسئولان و کارمندان گفت: همه ما باید خودمان را «شهید سلیمانی میدان عمل» بدانیم و در هر جایگاهی که قرار داریم، با روحیه مسئولیت‌پذیری و جهادی برای خدمت به مردم تلاش کنیم.

مسئولان باید به «انسان رسانه» تبدیل شوند

امینی در ادامه با قدردانی از مجموعه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمت‌رسان اظهار کرد: امروز آتش توپخانه رسانه‌ای دشمن بسیار گسترده و اثرگذار است و گاهی آثار آن از آتش توپخانه واقعی نیز بیشتر است.

وی افزود: در چنین شرایطی همه مسئولان، کارمندان و نیروهای مؤثر در جامعه باید نقش خود را در عرصه رسانه به‌درستی ایفا کنند و به «انسان رسانه» برای انقلاب اسلامی تبدیل شوند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در پایان بر ضرورت حفظ وحدت، امیدآفرینی، مقاومت و تلاش برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تأکید کرد.

در پایان این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، از کارمندان بسیجی به همت حوزه بسیج ادارات و کارمندان سپاه ناحیه مرکزی رشت تجلیل شد.