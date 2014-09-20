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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

بهرامیان پس از حذف: تلاشم را کردم و کم نگذاشتم/ از خودم راضی هستم

بهرامیان پس از حذف: تلاشم را کردم و کم نگذاشتم/ از خودم راضی هستم

نماینده وزن 60 کیلوگرم تیم ملی جودو پس از حذف از گردونه رقابت های بازی های آسیایی گفت: تمام تلاشم را کردم و کم نگذاشتم. هرچند باختم و حذف شدم اما از خودم راضی هستم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، احسان بهرامیان نماینده وزن 60 کیلوگرم که در دور دوم بازی های آسیایی با شکست مقابل کیم وون از کره‌جنوبی از گردونه رقابتها کنار رفت گفت: تمام سعی ام را به کار بردم و چیزی کم نگذاشتم. به خانواده و کادر فنی و مردم ایران قول داده بودم تا تمام تلاشم را کنم و این کار را کردم.

وی افزود: با اخطار داور کمی از لحاظ روحی به هم ریختم و در ثانیه های آخر شکست خوردم. من تمام تلاشم را کردم و زحمتم را کشیدم و برای جنگیدن به میدان رفتم و با وجود حذف از بازی های آسیایی از عملکرد خودم راضی هستم. مسابقه من تمام شد و امیدوارم هم تیمی هایم به مدال برسند.

هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

 

کد مطلب 2373479

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