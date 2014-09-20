راه شاهی میدان نقش جهان باز می شود

فریبا خطابخش مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان به خبرنگار مهر گفت: قرارداد فاز چهارم احیا و بازسازی این راه بسته شده و به احتمال زیاد تا پایان آبان ماه این اقدام به نتیجه می رسد.

وی ادامه داد: یک راه ورودی از پشت عمارت عالی قاپو در دوران صفویه تنها مسیر ورودی شاه به عمارت بوده است و مردم عادی تنها از مسیرهای دیگر منتهی به میدان مانند مسیر سعدیه عبور و مرور می کردند.

خطابخش بیان کرد: در کمیته راهبردی استان پیشنهاد می کنم که این مسیر برای ورود گردشگران به مجموعه اختصاص پیدا کند و سامانه بلیت فروشی مجموعه را در همین جا مستقر کنیم. چون اکنون ورود توریست ها به میدان از تمام ورودیه های آن قابل کنترل نیست. منتها تاییدیه این اقدام هنوز گرفته نشده و اجرای آن به مطالعه بیشتر و تایید کمیته راهبردی نیاز دارد.

عملیات مرمت مسیر شاهی از سال 1374 آغاز شده و تاکنون حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این راه به طول 135 متر از خیابان استانداری تا کاخ عالی قاپو ادامه دارد.