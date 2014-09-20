  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۰۷

راه شاهی میدان نقش جهان باز می شود

عملیات احیا و بازسازی راه شاهی میدان نقش جهان اصفهان تا پایان آبان ماه امسال تمام و این راه برای ورود گردشگران باز می شود.

فریبا خطابخش مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان به خبرنگار مهر گفت: قرارداد فاز چهارم احیا و بازسازی این راه بسته شده و به احتمال زیاد تا پایان آبان ماه این اقدام به نتیجه می رسد.

وی ادامه داد: یک راه ورودی از پشت عمارت عالی قاپو در دوران صفویه تنها مسیر ورودی شاه به عمارت بوده است و مردم عادی تنها از مسیرهای دیگر منتهی به میدان مانند مسیر سعدیه عبور و مرور می کردند.

خطابخش بیان کرد: در کمیته راهبردی استان پیشنهاد می کنم که این مسیر برای ورود گردشگران به مجموعه اختصاص پیدا کند و سامانه بلیت فروشی مجموعه را در همین جا مستقر کنیم. چون اکنون ورود توریست ها به میدان از تمام ورودیه های آن قابل کنترل نیست. منتها تاییدیه این اقدام هنوز گرفته نشده و اجرای آن به مطالعه بیشتر و تایید کمیته راهبردی نیاز دارد.

عملیات مرمت مسیر شاهی از سال 1374 آغاز شده و تاکنون حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این راه به طول 135 متر از خیابان استانداری تا کاخ عالی قاپو ادامه دارد.

کد مطلب 2373545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها