کشتی گیله مردی از نادرترین کشتی های جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رهنما ظهر شنبه در نشست ورزش استان افزود: اگر ورزشکاران گیلانی در رشته های رزمی در سطوح استانی، ملی و بین المللی خوب می درخشند به نحوی ریشه ورزش رزمی متصل به کشتی گلیه مردی است.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد یک تالار بزرگ کشتی گیله مردی در استان تاکید کرد و اظهارداشت: احداث این تالار حق مردم گیلان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه کشتی گیله مردی در فرهنگ و تاریخ گیلان پیشه ای کهن دارد، گفت: کشتی گیله مردی جزئی از میراث فرهنگی این خطه به شمار می رود.

وی در ادامه از وجود 46 هیئت ورزشی در استان خبر داد و افزود: در جه فعالیت این هیئت ها را می توان از حالت خنثی، نیمه فعال، فعال و خیلی فعال تقسیم کرد.

رهنما تصریح کرد: علاوه بر اینکه 550 هیئت شهرستانی و بخش در استان وجود دارد که همگی فعال هستند.

وی اذعان داشت: رشته های همچون وزنه برداری، بوکس، تکواندو، کشتی و دوچرخه سواری در استان توانایی درخشش حتی در المپیک را دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان گفت: ترویج ورزش همگانی و مشارکت عمومی در تحقق این امر یک وظیفه عمومی در راستای سلامت جامعه است.

وی افزود: ورزش امروز به عنوان مورد تفریحی و وقت گذرانی نیست بلکه به عنوان یکی از شاخصه های توسعه کشور ها مطرح است.

رهنما اظهارداشت: در عرصه ورزش نیاز جدی به مدیریت و برنامه است زیرا اگر برنامه ریزی مناسبی در این عرصه صورت گیرد ورزش نقش خود را در سلامت جسم و روح به خوبی ایفا می کند.

وی یادآورشد: فرهنگ سازی ورزش های همگانی باید با برنامه ریزی دقیق و جامع در سطح استان ترویج و گسترش یابد.