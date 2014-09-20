نرخ خرید خرما در خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه این کمیته، با توجه به پیشنهادات سازمان جهاد کشاورزی و اتحادیه صادرکنندگان خرما، قیمت هر کیلو خرید توافقی خرما 1400 تومان، مصوب و اعلام شد.



امسال میزان تولید خرما در خوزستان بالغ بر 190 هزار تن بوده است.



حدود 50 درصد از صادرات خرمای کشور از نخیلات استان خوزستان صورت می‌گیرد. خرما یکی از محصولات بسیار مهم مناطق جنوبی کشور به ویژه خوزستان است که نقش مهمی در توسعه صادرات غیر نفتی کشور دارد و خوزستان دومین استان تولید کننده خرما در کشور است.

