خشکسالی تنها پنج درصد به شاليزارهاي شهرستان ماسال خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قاسم نژاد ظهر شنبه در همايش شوراهاي اسلامي روستاهای شهرستان ماسال با اشاره به خشكسالي شديد سال جاري افزود: با همكاري و پيگيري هاي مسئولان شهرستان، با وجود كمبود آب شديد كمتر پنج درصد شاليزارهاي شهرستان ماسال دچار نقصان شد.

وی با بیان اینکه كاهش ميزان خسارت شاليزارهاي شهرستان ماسال نتيجه نظارت و تلاش فرمانداري ماسال، بخشداران و همكاري شهرداري ها، شوراهاي اسلامي روستا، دهياران و ادارات آبياري، جهادكشاورزي، آب و فاضلاب روستايي و راه وشهرسازي است، اظهار داشت: در مواقع اضطراري از ديگر منابع آبي مانند آب آشامیدنی روستايي و استفاده از تانكر آتش نشاني در آبياري شاليزارها استفاده شد.

فرماندار شهرستان ماسال با اشاره به آغاز سرشماري عمومي كشاورزي از پنجم مهر ماه امسال ادامه داد: همه كشورها در راستای برنامه ريزي مناسب برای توسعه نيازمند شناخت صحيح وضع موجود استان ها، شهرستان ها و روستاها هستند و در ایران نيز انواع سرشماري ها بر این اساس انجام مي شود.

وی با بیان اینکه سرشماري هاي نفوس و مسكن، كشاورزي و صنايع و كارگاه ها از جمله بارزترين انواع سرشماری ها محسوب مي شود، گفت: نيازهاي طبقات گوناگون اجتماعي و اقتصادي شهرستان باید به طور دقیق شناسايي شود و شورای اسلامي روستاها نیز با اطلاع رساني دقيق اذهان عموم كشاورزان را باید برای ارائه دقيق اطلاعات و همكاري با ماموران سرشماري آماده کنند.

مدير اجراي سرشماري عمومي كشاورزي شهرستان ماسال با اعلام كذب بودن برخي شايعات مبني بر استفاده از اطلاعات سرشماري برای شناسايي وضعيت اقتصادي خانوار ها و حذف يارانه آنها افزود: برخي از افراد سودجو با شايعه سازي در راستاي حفظ منافع نامشروع خود به دنبال ممانعت از ثبت اطلاعات دقيق كشاورزان هستند.

وی اطمينان داد تا اطلاعات شخصي خانوارها به طور کامل محرمانه بوده و تنها برای برنامه ريزي در راستاي توسعه كشاورزي و حمايت از كشاورزان استفاده مي شود.

قاسم نژاد ويژگي منحصر به فرد اين سرشماري را استفاده از تبلت و الكترونيكي بودن آن دانست و اظهار داشت: با استفاده از اين تكنولوژي پردازش اطلاعات مربوطه در كمترين زمان ممكن و بدون استفاده از كاغذ انجام مي شود.

وی یادآور شد: ثبت دقيق اطلاعات كشاورزي به نفع كشاورزان است چرا كه به برنامه ريزان اجازه مي دهد با برنامه ريزي مناسب و اتخاذ سياست هاي حمايتي از كشاورزان زمينه رشد و توسعه اين حوزه فراهم شود.