حمیدرضا سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبتهای امیر عابدینی مبنی بر اینکه علی کفاشیان زیرآب او را برای حضور در پرسپولیس در وزارت ورزش زده است، اظهار کرد: من چیزی در اینباره نشنیدهام ولی باید بگویم کفاشیان نقشی در سیستم ما ندارد.
وی افزود: باشگاه سرپرست دارد (بهروز منتقمی) و دارد کارش را انجام میدهد. در اولین جلسه هیات مدیره نسبت به ایشان و اشخاص دیگر تصمیم گیری خواهیم کرد.
"آیا امیر عابدینی گزینه هیات مدیره برای مدیرعاملی بوده است یا خیر"؟ رئیس هیات مدیره باشگاه بدون تکذیب و تایید این مطلب، گفت: من دو، سه ماه است که عابدینی را ندیدهام!
سیاسی همچنین درباره پیروزی تیم پرسپولیس برابر راه آهن یادآور شد: خدا را شکر تمام حاشیهها حذف شده و آرامش به تیم بازگشته است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شائبه کم کاری تعدادی از بازیکنان، خاطرنشان کرد: من در این باره دقت نکردهام و حتما سئوال میکنم!
رئیس هیات مدیره پرسپولیس در پایان با بیان اینکه با دستیاران علی دایی تسویه حساب کرده است، گفت: هنوز با خود دایی تسویه حساب نکردهایم و قرار شده به زودی در این باره تصمیم بگیریم.
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