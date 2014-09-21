  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۱۵

سیاسی در گفتگو با مهر:

کفاشیان نقشی در سیستم پرسپولیس ندارد/ به کم‌کاری بازیکنان دقت نکرده‌ام

کفاشیان نقشی در سیستم پرسپولیس ندارد/ به کم‌کاری بازیکنان دقت نکرده‌ام

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه رئیس فدراسیون فوتبال نقشی در سیستم این باشگاه ندارد، گفت: چیزی از زیرآب زنی علی کفاشیان از امیر عابدینی برای حضور در پرسپولیس نشنیده‌ام. وی همچنین از تصمیم گیری در نشست آینده هیات مدیره در مورد مدیرعامل و سایر اشخاص در باشگاه پرسپولیس خبر داد.

حمیدرضا سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبت‌های امیر عابدینی مبنی بر اینکه علی کفاشیان زیرآب او را برای حضور در پرسپولیس در وزارت ورزش زده است، اظهار کرد: من چیزی در این‌باره نشنیده‌ام ولی باید بگویم کفاشیان نقشی در سیستم ما ندارد.

وی افزود: باشگاه سرپرست دارد (بهروز منتقمی) و دارد کارش را انجام می‌دهد. در اولین جلسه هیات مدیره نسبت به ایشان و اشخاص دیگر تصمیم گیری خواهیم کرد.

"آیا امیر عابدینی گزینه هیات مدیره برای مدیرعاملی بوده است یا خیر"؟ رئیس هیات مدیره باشگاه بدون تکذیب و تایید این مطلب، گفت: من دو، سه ماه است که عابدینی را ندیده‌ام!

سیاسی همچنین درباره پیروزی تیم پرسپولیس برابر راه آهن یادآور شد: خدا را شکر تمام حاشیه‌ها حذف شده و آرامش به تیم بازگشته است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شائبه کم کاری تعدادی از بازیکنان، خاطرنشان کرد: من در این باره دقت نکرده‌ام و حتما سئوال می‌کنم!

رئیس هیات مدیره پرسپولیس در پایان با بیان اینکه با دستیاران علی دایی تسویه حساب کرده است، گفت: هنوز با خود دایی تسویه حساب نکرده‌ایم و قرار شده به زودی در این باره تصمیم بگیریم.

کد مطلب 2374040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها