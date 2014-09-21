نصب سوزن های تراورس بتنی در ایستگاه هفتخوان به اتمام رسید

حمید درباغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اتمام نصب سوزن های تراورس بتنی در ایستگاه هفتخوان تصریح کرد: در راستاي تحقق برنامه های ابلاغی راه آهن، پروژه نصب سوزنهاي سنگين تراورس بتني به جاي سوزنهاي سبک تراورس چوبي از سه ماهه چهارم سال 92 در محور ريلي تهران- مشهد و بطور خاص در اداره کل راه آهن شمالشرق آغاز شد و عملیات اجرایی 27 ایستگاه این اداره کل در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: برای محقق شدن این مهم تاکنون، شرکت خدمات خط وابنيه فني در ايستگاه هاي سرخدشت، لاهورد، گرداب و هفتخوان، شرکت مهندسي ريل صنعت کاران در ايستگاه هاي ياتري و بيابانک و شرکت مهندسي کيا ريل کوشا در ايستگاه هاي امروان و سرخده کار تعویض سوزن های تراورس بتنی را انجام داده اند.

مدیرکل راه آهن شمالشرق در خاتمه با اشاره به مزاياي اين سوزنها گفت: مطابقت با استانداردهاي نوين حمل و نقل ریلی، افزايش ضريب پايداري خطوط، امکان اجراي جوش طويل در خطوط، کاهش هزينه هاي نگهداري، افزایش سرعت سیر قطارها بر روی سوزن ها و در نتیجه کاهش زمان سفر و ارتقای ایمنی از جمله این مزایا است.