برنامه ایران برای حذف آخرین گروه از مواد مخرب لایه ازن

به گزارش خبرنگار مهر، سعید متصدی صبح یکشنبه در مراسم بیست و هفتمین سالگرد پروتکل مونترال و روز جهانی ازن که در محل سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: اکنون حفاظت از محیط زیست به عنوان محدوده مشترک عقلانیت، تفکر و عمل انسانها در جهت دستیابی به توسعه پایدار و آینده ای روشن که در پرتو آن حقوق نسلهای آینده نیز تضمین شود، مهمترین وظیفه و مسئولیت دولتها به شمار می رود.

وی افزود: یکی از دستاوردهای بسیار متهم اجرای پروتکل مونترال در ایران، ایجاد و تقویت ظرفیتهای ملی در بخشهای مختلف از جمله ارتقاء دانش فنی و انتقال فن آوری های نوین سازگار با محیط زیست در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات؛ بهبود توان مدیریتی و ظرفیتهای نیروی انسانی متخصص و تقویت و استفاده بهینه و موثر از قوانین و مقررات کشور بوده است.

متصدی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده در جریان اجرای برنامه های پروتکل مونترال در کشور و همچنین با توجه به وجود بستر قانونی و اجرایی و با اتکاء به دستاوردهای گذشته و با اطمینان و اعتقاد راسخ در جهت حذف آخرین گروه از مواد مخرب لایه ازن یعنی هیدروکلروفلوروکربن ها از چرخه تولید و عرضه خدمات حرکت می نماید.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست این اطمینان را بدهم که این سازمان بیش از پیش اهتمام و پشتیبانی خود را برای پیشبرد و اجرای موفق و اثر بخش این معاهده نامه و سایر معاهدات بین المللی زیست محیطی در کشور در جهت عمل به تعهداتمان در قبال خود و جامعه جهانی بکار خواهد گرفت.