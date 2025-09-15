به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز جهانی حفاظت از لایه اوزن با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان این حوزه، صبح امروز در سالن همایش‌های بین المللی شهدای محیط زیست برگزار شد.

شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن گرامیداشت این مناسبت جهانی گفت: امسال ۴۰ سال از مسیر دانشگاه جهانی به‌عنوان نمادی از موفقیت و همگرایی بین‌المللی در حفاظت از لایه حیاتی اوزن می‌گذرد و جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت این موضوع، تنها دو سال پس از شکل‌گیری پروتکل در سال ۱۳۶۸ به آن پیوست و نقشی فعال در این عرصه ایفا کرده است.

وی هدف اصلی برگزاری این مراسم را نه تنها مرور دستاوردها و تعهدات گذشته، بلکه یادآوری اهمیت همکاری مشترک در حفاظت از محیط زیست دانست و افزود: حیات و آینده بشریت، فارغ از تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی، به میزان مشارکت ما در صیانت از طبیعت و منابع مشترک زمین وابسته است. این پیام مهمی است که باید به جامعه منتقل شود تا همگان بدانند حفاظت از محیط زیست مسئولیتی مشترک و فراگیر است.

انصاری با اشاره به جایگاه ویژه پروتکل مونترال اظهار داشت: این پروتکل یکی از موفق‌ترین معاهدات زیست‌محیطی جهان به شمار می‌رود که تاکنون با عضویت ۱۹۸ کشور بالاترین میزان پذیرش در تاریخ سازمان ملل متحد را به خود اختصاص داده است. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران نیز در مسیر اجرای کامل آن گام‌های مهمی برداشته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با قدردانی از دولت برای تصویب آخرین اصلاحیه پروتکل، تصریح کرد: هم‌اکنون مراحل تصویب این اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. اجرای دقیق و هدفمند چنین سازوکارهایی می‌تواند الگویی موفق برای سایر معاهدات بین‌المللی باشد.

وی در پایان ضمن تأکید بر تداوم تعهدات جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز در چهلمین سالگرد کنوانسیون وین، بار دیگر بر تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از لایه ازن و به تبع آن حفظ سلامت انسان‌ها، موجودات زنده، پایداری اکوسیستم‌ها و آینده‌ای روشن برای نسل‌های آینده تأکید می‌کنیم. امید داریم با همکاری‌های مؤثر ملی و بین‌المللی، محیط زیستی سالم، ایمن و پویا برای همه مردم جهان به‌ویژه نسل آینده فراهم شود.