به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی شانزدهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا روز گذشته بین دو تیم کرهشمالی و کرهجنوبی برگزار شد که تیم کرهشمالی درحالیکه نیمه نخست را به حریفش واگذار کرده بود، در نیمه دوم 2 مرتبه به گل رسید و به عنوان قهرمانی این رقابتها دست یافت.
در این بازی هان کوانگ سونگ (50) و چوئه سونگ هیوک (67) برای کرهشمالی و چوی جائه یونگ (34) برای کرهجنوبی در این بازی گل زدند.
تیم فوتبال کرهشمالی درحالی به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت که در مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها برابر تیم ایران در وقت قانونی به تساوی بدون گل رسید اما در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 2 به پیروزی دست یافت. این تیم سپس در دیدار نیمه نهایی برابر استرالیا در وقت قانونی به تساوی یک بر یک دست یافت اما با برتری 4 بر یک در ضربات پنالتی، به دیدار فینال رسید.
کرهجنوبی هم در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه 2 بر صفر ژاپن را شکست داده بود و در بازی نیمه نهایی با نتیجه 7 بر یک از سد سوریه گذشته بود.
در زیر ردهبندی 10 تیم برتر آسیا در رده نوجوانان را مشاهده میکنید:
1- ژاپن (2 قهرمانی، یک عنوان نایب قهرمانی، یک مقام سوم، یک مقام چهارمی و دو حضور در مرحله نیمهنهایی)
2- کرهشمالی (یک قهرمانی، 2 عنوان نایب قهرمانی و 2 مقام چهارم)
3- کرهجنوبی (2 قهرمانی، یک عنوان نایب قهرمانی و یک مقام چهارمی)
4- چین (2 قهرمانی و 3 مقام سوم)
5- عربستان (2 قهرمانی و 2 مقام سوم)
6- عمان (2 قهرمانی و یک مقام سوم)
7- قطر (یک قهرمانی، 5 عنوان نایب قهرمانی و یک مقام سوم)
8- ایران (یک قهرمانی، یک عنوان نایب قهرمانی، یک مقام چهارم و یک حضور در مرحله نیمهنهایی)
9- تایلند (یک قهرمانی، یک عنوان نایب قهرمانی و یک مقام چهارم)
10- ازبکستان (یک قهرمانی، یک عنوان نایب قهرمانی و یک مقام چهارم)
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