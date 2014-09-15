پذیرش این باخت برای ما سخت است/ دو ماه تمرین پنالتی کرده بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران عصر یکشنبه با شکست 4 بر 2 مقابل کره‌شمالی در ضربات پنالتی، از راهیابی به جمع چهار تیم پایانی رقابتهای فوتبال نوجوانان آسیا بازماند و فرصت حضور در جام جهانی نوجوانان - 2015 شیلی را از دست داد.

مصطفی قنبرپور در نشست خبری پایان این بازی گفت: اکنون پذیرش این شکست برای بازیکنان تیم ما دشوار است اما این می‎تواند درسی باشد برای آینده تیم ما.

وی افزود: ما در همان سطحی بازی کردیم که کره‌شمالی بازی کرد و شاید حتی موقعیت‎های بیشتری هم داشتیم اما پنالتی کار را برای راهیابی به مرحله بالانر دشوار می‎کند.

قنبرپور در پایان گفت: ما در دو ماه گذشته ضربات پنالتی را تمرین کرده بودیم اما در حین برگزاری مسابقات قضیه کاملا فرق می‎کند. من از آنها خواستم بهترین عملکرد را داشته باشند اما حتی بعضی از بزرگ‎ترین بازیکن جهان هم پنالتی از دست می‎دهند.