پذیرش این باخت برای ما سخت است/ دو ماه تمرین پنالتی کرده بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران عصر یکشنبه با شکست 4 بر 2 مقابل کرهشمالی در ضربات پنالتی، از راهیابی به جمع چهار تیم پایانی رقابتهای فوتبال نوجوانان آسیا بازماند و فرصت حضور در جام جهانی نوجوانان - 2015 شیلی را از دست داد.
مصطفی قنبرپور در نشست خبری پایان این بازی گفت: اکنون پذیرش این شکست برای بازیکنان تیم ما دشوار است اما این میتواند درسی باشد برای آینده تیم ما.
وی افزود: ما در همان سطحی بازی کردیم که کرهشمالی بازی کرد و شاید حتی موقعیتهای بیشتری هم داشتیم اما پنالتی کار را برای راهیابی به مرحله بالانر دشوار میکند.
قنبرپور در پایان گفت: ما در دو ماه گذشته ضربات پنالتی را تمرین کرده بودیم اما در حین برگزاری مسابقات قضیه کاملا فرق میکند. من از آنها خواستم بهترین عملکرد را داشته باشند اما حتی بعضی از بزرگترین بازیکن جهان هم پنالتی از دست میدهند.
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