" دشت بلبل" به جشنواره تئاتر کودک سوره راه یافت/ استقبال کودکان مازنی از شهر موشها

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی گرجی ظهر یکشنبه در نشست کارشناسان فرهنگی و هنری حوزه هنری افزود: نمایش « دشت بلبل » به نویسندگی علیرضا سعیدی کیاسری و کارگردانی یاسر محمودی به سومین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان سوره راه یافت.

وی اظهار داشت: پس از اعلام نتایج بازخوانی آثار پذیرفته شده برای حضور در سومین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان سوره ، نمایش « دشت بلبل » به نویسندگی علیرضا سعیدی کیاسری و کارگردانی یاسر محمودی توانست به این جشنواره راه یابد. وی خاطرنشان کرد: جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان سوره از 16 لغایت 19 مهر ماه سال جاری به همت حوزه هنری کودک و نوجوان و مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در دو بخش مسابقه و بخش جنبی در تهران برگزار می شود.

وی همچنی یادآور شد: به مناسبت هفته دفاع مقدس فیلم مستند « جانباز » به نویسندگی و کارگردانی علی معصومی کوهستانی در واحد هنرهای تصویری کلید خورد.

معصومی گرجی افزود: با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و هنر دفاع مقدس و همچنین ارج نهادن به مقام شامخ جانباز ، در هفته دفاع مقدس فیلم مستند « جانباز » به نویسندگی و کارگردانی علی معصومی کوهستانی در واحد هنرهای تصویری کلید خورد.

معصومی در ادامه خاطر نشان کرد این فیلم مستند در واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان مازندران و با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تولید می گردد .

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری مازندران افزود: نمایش « اینجا شهید آباد است » نوشته سینا دلشادی و کارگردانی یاسر محمودی برنتی در هفته دفاع مقدس در سالن شهید هادی باغبانی به مدت پنج شب به روی صحنه می رود.

وی افزود: نمایش « اینجا شهید آباد است » نوشته سینا دلشادی و کارگردانی یاسر محمودی برنتی تولید واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری مازندران در هفته دفاع مقدس از 1 لغایت 5 مهر ماه سال جاری ساعت 19 در سالن شهید هادی باغبانی حوزه هنری مازندران به روی صحنه می رود.

مقصودی در ادامه گفت: در این نمایش مصطفی اژدرپور منفرد ، رویا افضلی ، عطیه ناصر جوی ، لیلا علیپور ، فاطمه امینی و رضا نیکخواه ایفای نقش می کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: علاقمندان می توانند برای تماشای این نمایش در تاریخ های مذکور به آدرس ، ساری ، میدان امام ، بلوار دانشگاه ، حوزه هنری مازندران مراجعه کنند.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران نیز گفت: نمایشگاه آثار تجسمی با موضوع « دفاع مقدس » در نمایشگاه مجازی پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری استان مازندران قرار گرفت.

علیرضا پاک بین گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه آثار تجسمی با موضوع « دفاع مقدس » آثار هنرمندان فعال در واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران در نمایشگاه مجازی پایگاه اطلاع این مرکز قرار گرفت.

پاک بین در ادامه خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه 14 اثر نقاشی و پوستر تولید شده در واحد هنرهای تجسمی به نمایش عموم گذاشته شده است.

حسین پور معاونت خدمات سینمایی حوزه هنری مازندران نیز گفت : در پی استقبال پرشور از فیلم شهر موشها به کارگردانی مرضیه برومند ، در سینما سپهر ساری ، سانس ویژه ای در ساعت 10:30 شب برای شهروندان ساروی در نظر گرفته شد.

حسین پور در ادامه گفت: با توجه به استقبال خوب و پرشور از فیلم شهر موشها ،حوزه هنری مازندران و سینما سپهر ساری در نظر دارد سانس ویژه ای به صورت نیم بهاء ، برای دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی اکران کنند.