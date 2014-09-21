پیروزی نادر اوساسونا مقابل مایورکا/ نکونام 41 دقیقه بازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا امروز یکشنبه در هفته پنجم رقابتهای دسته دوم فوتبال اسپانیا با نتیجه 6 بر 4 در ورزشگاه خانگی "ال سادار" به پیروزی رسید.

جواد نکونام در دقیقه 59 این دیدار وارد میدان شد اما کریم انصاریفرد در ترکیب 18 نفره تیم قرار نداشت.

مایورکا ابتدا با گل دقیقه 22 "مارکو آسنسیو" از میزبان پیش افتاد. "دو لاس کوئواس" در دقیقه 40، بازی را به تساوی کشید.

"مارکو سپوویچ" دو بار در دقایق 53 و 54 گلزنی کرد تا مایورکا در آستانه یک پیروزی خارج از خانه قرار بگیرد. اما پس از آن توپخانه اوساسونا به کار افتاد و پنج بار توسط "رائول لوئه" (58)، "روبرتو تورس مورالس"(61 و 79)، "نینو" (75) و "خاویر فلانو" (85) به گل رسید. "آبدون پراتس" در دقیقه 88 یکی از گل های مایورگا را جبران کرد.

اوساسونا با این پیروزی هشت امتیازی شد و به رده هشتم جدول صعود کرد.