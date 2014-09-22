25 هزار دانش آموز کلاس اولی در کردستان امروز راهی مدرسه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سالارعرفانی نسب قبل از ظهر امروز دوشنبه درآیین نمادین جشن شکوفه ها در دبستان شاهد دخترانه شهیده فاتحی کرجو سنندج گفت: جشن شکوفه ها امروز با حضور 25 هزار دانش آموز کلاس اولی به صورت همزمان در تمامی شهرستان های استان برگزار می شود.

وی تعداد پیش دبستانی های سال تحصیلی جاری در کردستان را 14 هزار نفر ذکر کرد و اظهارداشت: برای حضور پیش دبستانی ها در مدارس و مهدهای کودک نیز جشن غنچه ها امروز و فردا برگزار شده و می شود.

وی به اهمیت دوره ابتدایی اشاره کرد و افزود: در نظام های آموزشی کشورهای مختلف آموزش دوره ابتدایی از اهمیت بیشتری هم از لحاظ کیفی و هم کمی برخوردار است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: از لحاظ کمی در کشور ما چون بیشترین دانش آموز و پرسنل آموزش و پرورش در دوره ابتدایی قرار دارند توجه به این دوره بسیار مهم و ضروری است.

عرفانی نسب بیان کرد: از لحاظ کیفی هم دوره ابتدایی به دلیل تاثیرگذاری آموزشی در این سنین در ابعاد وجودی و شخصیتی همه جانبه دانش آموزان حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه دوره ابتدایی دوره حساسی است، عنوان کرد: در بسیاری از نظام های آموزشی از این دوره به عنوان دوره اساسی نام برده اند چرا که پایه و اساس آموزش های رسمی در دوره ابتدایی شکل می گیرد.

وی اظهارداشت: آموزش دوره ابتدایی به هر میزان که با کیفیت باشد و به آن توجه شود به همان اندازه در تربیت دانش آموزان و رسیدن به حیات طیبه اثرگذار است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: اگر دوران تحصیل دانش آموزان در مقاطع مختلف را به بنای ساختمانی تشبیه کنیم دوره ابتدایی فونداسیون آن محسوب می شود.

عرفانی نسب از والدین دانش آموزان خواست با مدارس ارتباط تنگاتنگی داشته باشند و به امر تعلیم و تربیت فرزندانشان هم توجه بیشتری کنند.