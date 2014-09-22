حقوق معلمان تمام وقت پایه ابتدایی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجتی ظهر دوشنبه در نشست با فرهنگیان استان افزود: وزارت آموزش و پرورش برای ارتقا و توانمندسازی فرهنگیان برنامه های متنوعی دارد.

وی همچنین اظهارداشت: دوره های آموزشی ضمن خدمت هر ساله برای دبیران و معلمان برگزار تا آخرین یافته های علمی را کسب کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به افزایش حقوق معلمانی که تمام وقت در پایه ابتدایی مشغول باشند از محل صرفه جویی هایی این اداره کل خبر داد و بر ضرورت ارتقای معیشت معلمان در جامعه تاکید کرد.

وی در ادامه از وجود پنج هزار و 700 مدرسه در سطح استان خبرداد و افزود: آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مهم و ارزشمندی در تعلیم و تربیت برخوردار است.

حاجتی تصریح کرد: نقش انجمن اولیا و مربیان در فرآیند تحصیلی دانش آموزان نقش مهم و تعیین کننده است.

وی تاکید کرد: اولیای مدارس نقش مهم و تعیین کننده ای در شکل گیری شخصیت و تربیت نسل های آینده کشور بر عهده دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این وزارتخانه در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مهم و ارزشمندی در تعلیم و تربیت برخوردار است.

وی افزود: در این نهاد آموزشی و پرورشی شخصیت کودک و نوجوان شکل می گیرد چون بچه ها زمان زیادی از عمر خود را در مدرسه به سر می برند و از همکلاسی ها و بویژه معلمان خود تربیت و آموزش می بینند.

حاجتی در ادامه با بیان اینکه معلمان و مدیران رسالت سنگینی در این عرصه بر دوش دارند، یادآورشد: معلمان به عنوان جهادگران عرصه علم و دانش نقش بسیار مهمی در تربیت نسل های آینده دارند.