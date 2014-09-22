  1. استانها
  2. گیلان
۳۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۱۱

حاجتی:

حقوق معلمان تمام وقت پایه ابتدایی افزایش می یابد

حقوق معلمان تمام وقت پایه ابتدایی افزایش می یابد

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به افزایش حقوق معلمانی که تمام وقت در پایه ابتدایی مشغول باشند از محل صرفه جویی هایی این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجتی ظهر دوشنبه در نشست با فرهنگیان استان افزود: وزارت آموزش و پرورش برای ارتقا و توانمندسازی فرهنگیان برنامه های متنوعی دارد.

 وی همچنین اظهارداشت: دوره های آموزشی ضمن خدمت هر ساله برای دبیران و معلمان برگزار تا آخرین یافته های علمی را کسب کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به افزایش حقوق معلمانی که تمام وقت در پایه ابتدایی مشغول باشند از محل صرفه جویی هایی این اداره کل خبر داد و بر ضرورت ارتقای معیشت معلمان در جامعه تاکید کرد.

وی در ادامه از وجود پنج هزار و 700 مدرسه در سطح استان خبرداد و افزود:  آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مهم و ارزشمندی در تعلیم و تربیت برخوردار است.

حاجتی تصریح کرد: نقش انجمن اولیا و مربیان در فرآیند تحصیلی دانش آموزان نقش مهم و تعیین کننده است.

وی تاکید کرد: اولیای مدارس نقش مهم و تعیین کننده ای در شکل گیری شخصیت و تربیت نسل های آینده کشور بر عهده دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این وزارتخانه در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مهم و ارزشمندی در تعلیم و تربیت برخوردار است.

وی افزود: در این نهاد آموزشی و پرورشی شخصیت کودک و نوجوان شکل می گیرد چون بچه ها زمان زیادی از عمر خود را در مدرسه به سر می برند و از همکلاسی ها و بویژه معلمان خود تربیت و آموزش می بینند.

حاجتی در ادامه با بیان اینکه معلمان و مدیران رسالت سنگینی در این عرصه بر دوش دارند، یادآورشد: معلمان به عنوان جهادگران عرصه علم و دانش نقش بسیار مهمی در تربیت نسل های آینده دارند.

کد مطلب 2375394

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه