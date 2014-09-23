به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،"بشار اسد" رئیس‌جمهور سوریه امروز در دمشق "فالح الفیاض" فرستاده نخست‎وزیر عراق را به حضور پذیرفت.

وی در این دیدار تاکید کرد: سوریه با قدرت و جدیت جنگ علیه تروریسم تکفیری را ادامه می‌دهد.

رئیس‌جمهور سوریه افزود: ما از هر گونه تلاش بین‌المللی در زمینه مبارزه با تروریسم حمایت می‌کنیم، اما موفقیت این تلاش‌ها فقط به اقدام نظامی مرتبط نیست.

اسد تاکید کرد: در روند مبارزه با تروریسم باید قوانین بین‎المللی محترم شمرده شود و هرگونه حمایت و پشتیبانی از گروههای تروریستی متوقف شود.