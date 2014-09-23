  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۲۰

بشار اسد تاکید کرد:

لزوم احترام به قوانین بین‎المللی/مبارزه با تروریسم تکفیری را با جدیت ادامه می دهیم

رئیس جمهور سوریه امروز طی دیدار با فرستاده نخست‌وزیر عراق تاکید کرد: سوریه با قدرت و جدیت مبارزه علیه تروریسم تکفیری را ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،"بشار اسد" رئیس‌جمهور سوریه امروز در دمشق "فالح الفیاض" فرستاده نخست‎وزیر عراق را به حضور پذیرفت.

وی در این دیدار تاکید کرد: سوریه با قدرت و جدیت جنگ علیه تروریسم تکفیری را ادامه می‌دهد.

رئیس‌جمهور سوریه افزود: ما از هر گونه تلاش بین‌المللی در زمینه مبارزه با تروریسم حمایت می‌کنیم، اما موفقیت این تلاش‌ها فقط به اقدام نظامی مرتبط نیست.

اسد تاکید کرد: در روند مبارزه با تروریسم باید قوانین بین‎المللی محترم شمرده شود و هرگونه حمایت و پشتیبانی از گروههای تروریستی متوقف شود.

کد خبر 2376325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها