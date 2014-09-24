به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، معاون رییس رسانه ملی در امور سیما به همراه مدیران ستادی این معاونت از بخشهای مختلف تولیدی، اداری و پخش شبکههای نسیم و نمایش بازدید و با مدیران و کارکنان بخشهای مختلف این دو شبکه دیدار و گفتگو کرد.
پس از این بازدید پنج ساعته، جلسه شورای مدیران شبکههای نسیم و نمایش که به صورت مشترک توسط یک تیم اداره میشوند، با حضور معاون سیما تشکیل و گزارشی از عملکرد این دو شبکه ارائه شد، سپس مدیران هر بخش نیز اطلاعات کامل و جامعی در مورد روند کارهای در دست تولید ارائه دادند.
دارابی نیز با اعلام رضایت از موفقیت شبکه نسیم در ایجاد روحیه شادی و نشاط در فضای عمومیجامعه گفت: امروز نسیم یکی از پربیننده ترین شبکههای سیما است و همانطور که میخواستیم حال مردم با دیدن این برنامهها ، خوب و شاد میشود.
کرمی مدیر شبکه نمایش هم گفت: هم اکنون در آرشیو شبکه نمایش 4944 فیلم سینمایی داخلی و خارجی با بهترین کیفیت و با تفکیک ژانر، عکس، خلاصه و دیگر جزییات آماده سازی و آرشیو شده است.
وی با اشاره به تدارک خاص این شبکه برای روزهای پنجشنبه و جمعه گفت: بر اساس این برنامهریزی هر هفته 15 فیلم سینمایی داخلی و خارجی جدید از شبکه پخش میشود تا مخاطبان لحظات سرگرم کنندهای را با این شبکه تجربه کنند.
مدیر شبکه نمایش یادآور شد: این شبکه همچنین در هر هفته 35 فیلم سینمایی داخلی و خارجی جدید برای نمایش تدارک میبیند.
در گزارش شبکه نمایش اشاره شد که این شبکه از ابتدای تاسیس تاکنون 39 عنوان برنامه مشتمل بر 18486 دقیقه (برنامههایی چون سینما پشت پرده و صحنه، نمای ناب، زیگزاگ، سینمای کلاسیک و نقد ویژه و...) پخش کرده است.
این شبکه همچنین 16 عنوان برنامههای تولیدی را برای پخش در آینده طراحی کرده است که در صورت تامین اعتبار برخی از این برنامهها در پاییز و زمستان امسال روی آنتن شبکه نمایش خواهند رفت. از جمله این برنامهها میتوان به تکیه نمایش، مجله سینمایی، کافه تیتراژ، کپی برابر اصل، ستاره بیست، مسابقه ضربدر 100و نمایش عاشقی اشاره کرد.
همچنین در گزارشی که مدیران گروههای شبکه تلویزیونی نسیم در ادامه این جلسه ارائه کردند اعلام شد: پاییز امسال برنامههای متنوعی هم چون نسیم مهارت، شکر آباد(سریال طنز شبانه)، مهمانی، آفساید، گوشی شو (بیان خاطرات شیرین و لطیفه گویی میهمانان هنری)، مسابقه بادبادکها (مسابقه برای کودکان زیر 8 سال)، نه سیم خاردار (بیان مسائل اجتماعی و سیاسی به زبان طنز، درون مایه این برنامه ترکیبی – نمایشی)، شب کوک (معرفی خوانندگان جدید) و چند برنامه دیگر روی آنتن شبکه نسیم میآید.
معاون سیما نیز در ادامه این جلسه همچنین به نقل خاطرهای از مادر دو شهید دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: بزرگواری برای ما نقل کرد که این مادر بزرگوار که هم اکنون در بستر بیماری و تحت شیمی درمانی قرار دارد، بیننده پروپا قرص شبکه نسیم است و به اطرافیانش میگوید با دیدن برنامههای شاد این شبکه سعی میکند روحیه و نشاط خود را به دست آورد.
دارابی افزود: این نگاه مخاطب به تلویزیون برای ما ارزشمند است و نشان میدهد به وظیفه مان در اثر گذاری مناسب تلویزیون موفق بوده ایم.
معاون سیما همچنین پرداختن به موضوعات مهمی چون سبک زندگی ایرانی اسلامی، موضوع جمعیت، اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات داخلی، مدیریت جهادی و کارهای فرهنگی را از جمله وظایف برنامه سازان در سیما عنوان کرد و گفت: بر همین اساس لازم است فضای معنوی شبکه نمایش و نسیم تقویت شود. همچنین باید بهترین برنامههای طنز دیگر شبکهها در شبکه نسیم پخش شود. شبکه نسیم پاتوق طنز و کمدی سیما است.
وی همچنین بر همکاری مستمر و پویای اساتید حوزه و دانشگاه با تلویزیون تاکید کرد و گفت: باید نظریه پردازی مناسبی در زمینه مبانی شادی و نشاط ارائه شود.
در پایان بازدید دارابی از شبکه نمایش و نسیم وی از زحمات شبانه روزی و جهادی مدیران و کارکنان این دو شبکه تلویزیونی تقدیر کرد و گفت: هر دو این شبکهها بخصوص شبکه نسیم جزء شبکههای پر بیننده سیما هستند.
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