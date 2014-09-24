به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سه به علاوه یک» به نویسندگی و کارگردانی محمد مهدی کلهری، نمایش «دوست من گولاخوف» به نویسندگی و کارگردانی مزدک مهیمنی،نمایش «ماهی های ستاره ای» به نویسندگی و کارگردانی نیما بیگلریان، نمایش «همه جا به رنگ زمین» به نویسندگی و کارگردانی ریبا یعقوب لو آثاری است که از استان همدان در این دوره از جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان همدان شرکت دارند.

بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر کودک و نوجوان همدان به دبیری پیام دهکردی از ۱۵ مهر ماه مصادف با روز جهانی کودک آغاز می شود و تا ۲۱ مهر ماه هم زمان با عید سعید غدیرخم ادامه دارد.