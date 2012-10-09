گروه نمایشی کشور ایتالیا بخش بین الملل تئاتر کودک همدان را کلید می زند

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد فامنین از اجرای نمایش "خدا کجاست " به کارگردانی فریبا یعقوب لو در ایام برگزاری نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در این شهرستان خبر داد.

ناصر قره باغی افزود : این نمایش در دو سانس صبح و بعد از ظهر در سالن کتابخانه شهید مطهری فامنین اجرا خواهد شد.

وی کشیدن طولانی ترین نقاشی برای کودکان در کانون پرورش فکری فامنین و جنگ شادی را از جمله برنامه های جنبی جشنواره تئاتر بیان کرد.

قره باغی برگزاری چنین جشنواره های را در ارتقا شاخص های فرهنگی شهر فامنین موثر دانست و گفت: شهرستان فامنین همانند سایر شهرستان ها از آثار برگزاری این جشنواره بهرمند شده است.

تئاتر به کودکان و نوجوانان اعتماد به نفس می دهد

کارگردان نمایش "آوای تار" گفت: کودکان و نوجوانان با تئاتر اعتماد به نفس می یابند و ناگفته های خود را در تئاتر فریاد می زنند.

فریبا دلیری با بیان خلاصه ای از نمایش "آوای تار" اظهار داشت: آوای تار نمایش دوستی دختری با جیرجیرک است که صدای جیرجیرک فانتزی شده و به شکل یک تار درآمده است که هر شب کنار پنجره اتاق دخترک نشسته و برای او تار می نوازد.

وی پیام این نمایش را احترام به محیط زیست دانست و افزود: در این نمایش احترام کودکان به خودشان و دوستی به خوبی نمایش داده شده و کودکان با مشاهده این نمایش یاد می گیرند که خود را درگیر هر اتفاقی نکنند.

کارگردان نمایش "آوای تار" این نمایش را ویژه گروه سنی کودک و نوجوان دانست و گفت: نمایش های کودکان و نوجوانان باید با مولفه های جداگانه ای سنجیده شوند زیرا دنیای هر یک از دو گروه متفاوت است

دلیری عنوان کرد: در حال حاضر نمایش هایی تولید شدهکه در هر دو گروه سنی می گنجند اما در صورت تفکیک این دو گروه، به دنیای نوجوانان که دنیایی پیچیده و مبهم است به خوبی پرداخته می شود.

هدف اصلی هنر به اشتراک گذاشتن تجربیات انسانی است

مدرس کارگاه اقتباس و دراماتوژی در تئاتر کودک و نوجوان گفت: هدف اصلی هنر به اشتراک گذاشتن تجارب انسانی است.

بهرام جلالی پور در کارگاه اقتباس و دراماتوژی در تئاتر کودک و نوجوان اظهار داشت: برای اقتباس از دو نوع منبع شامل منابع داستانی و منابع غیر داستانی مثل یک قطعه عکس یا یک بیت شعر استفاده کرد.

وی ادامه داد: قبل از بحث هر طرحی درباره درام ابتدا باید بدانیم اگر هنر یک ابزار ارتباطی محسوب می شود، تفاوت آن با سایر ابزارهای ارتباطی از جمله تکلم چیست؟

جلالی پور تأکید کرد: در زبان عادی پیام خود را با صریح ترین و موجزترین روش ممکن به مخاطب ارائه می دهیم اما هنر و هنرمند هدف متفاوتی دارد.

وی عنوان کرد: وقتی یک اثر هنری خلق می شود هدف اصلی آن بیان یک پیام نیست بلکه هدف اصلی هنر به اشتراک گذاشتن یک تجربه انسانی است که اگر این هدف دنبال شود، پیام مد نظر هم به مخاطب القا خواهد شد.

بازیگر تئاتر باید قدرت درک و استنباط بالا داشته باشد

یک پیشکسوت تئاتر گفت: بازیگر از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که یکی از آنها ادراک خوب و قدرت استنباط است.

قطب الدین صادقی در کارگاه بازیگری اظهار داشت: بازیگر باید با ادراک قوی حقایقی را برجسته کرده و به مخاطب نشان دهد که این امر باید از طریق دانش تخصصی و کتاب‌های ویژه کسب شود.

این کارگردان تئاتر حضور بازیگر در متن جامعه را بسیار مهم دانست و افزود: هنرمندان بازیگر باید در بین اقشار مختلف جامعه رفت و آمد کنند تا از زوایای زندگی همه اقشار جامعه مطلع شوند و در هنگام هنرنمایی در نقش خود فرو روند.

وی با بیان اینکه هنرمند باید از دغدغه‌های زندگی اجتماعی افراد مطلع شود، گفت: کسب تجربه بسیار گران بهاست و باید برای جبران کمبود زمانی به دنبال چکیده زندگی افراد رفت.

صادقی شناخت با واسطه معلومات را در کسب تجربیات موثر دانست و عنوان کرد: کسب تجربه قدرت درک و استنباط را بالا می‌برد و بازیگر باید فرهنگ عمومی را از طریق کسب تجربه کسب کند.

وی با بیان اینکه بازیگر باید در جریان مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار گیرد، تاکید کرد: بازیگر باید از مسائل جامعه استنباط داشته باشد.

اجرای اولین نمایش بخش بین الملل با تئاتری از ایتالیا

نمایش "آلیس" کار سالواتوره تراماچره از کشور ایتالیا اولین نمایش بخش بین الملل جشنواره است که در سومین روز نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان روی صحنه می رود.

بر اساساین گزارش، مجتمع بوعلی سینا روز چهارشنبه 19 مهر ماه میزبان اجرای نمایش "آلیس " از کشور ایتالیاست که در دو نوبت 10 صبح و 18 عصر روی صحنه می رود. این نمایش که نوشته فرانسیسکو نیکولینی است توسط سالواتوره تراماچره کارگردانی شده است.

در این روز سالن پلاتو مجتمع بو علی سینا میزبان نمایش "فهر و مهر" نوشته و کارگردانی آذر مبارکی است که تنها در دو نوبت 16 و 18 عصر اجرا می شود.

تالار فجر نیز به اجرای نمایش "اخمالوخان" نوشته و کار امیر مشهدی عباس اختصاص دارد که در سه نوبت 10 ، 16 و 18 روی صحنه می رود.

نمایش "آدم بلا و دیو ناقلا" نوشته و کارگردانی مریم کاطمی نیز در مجتمع شهید آوینی روی صحنه خواهد رفت این نمایش نیز در سه نوبت 10 ، 16 و 18 اجرا می شود.

در این روز کانون مهدیه میزبان نمایش "سام بازیو جونتو" نوشته خالق استواری و کارگردانی محمدرصا فلاحی از مرودشت می شود که در نوبت های 10 ، 16 و 18 اجرا دارد.

سومین روز جشنواره در بخش پژوهش جشنواره نوزدهم با برپایی دو کارگاه بین الملل ، دو سخنرانی و یک کارگاه آموزشی همراه خواهد بود.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 16 تا 22 مهر ماه در استان همدان در حال برگزاری است.