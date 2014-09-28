به گزارش خبرنگار مهر، پیام دهکردی دبیر بیست و یکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در نشست خبری این دوره از جشنواره که روز یکشنبه 6 مهرماه در سال کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد، بر کوشش خود برای جلوگیری کمیت بی‌کیفیت تأکید کرد.



وی ادامه داد: کوشش ما در برگزاری این دوره از جشنواره این بوده که نگاه ویژه‌ای بر پژوهش داشته باشیم چون باورمان بر این بوده که جای پژوهش در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان خالی است.



این هنرمند شناخته شده تئاتر معتقد است جامعه ما در سال‌های اخیر نخبه‌های هنری خود نظیر حمید سمندریان و جلیل شهناز را از دست داده است. دهکردی تأکید کرد: آینده جامعه ما اگر بخواهد بدون نخبه پیش برود، آینده خطرناکی خواهد بود.



این فعال عرصه هنر با بیان اینکه فرهنگ مقوله‌ای تدریجی است، یادآور شد: ساختن فرهنگ نیازمند کار مداوم و برنامه ریزی‌ است. نامگذاری سال جاری به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نکات ویژه‌ای دارد. تحلیل و تدبیر بنده این است که در این نام حکم جهاد در عرصه فرهنگ داده شده است. حال فرهنگ ما خراب است و امیدوارم ما و کلیه مدیران و مسئولان نگاهی عملگرایانه نسبت به این مهم داشته باشیم.



دهکردی متذکر شد: برای ویرانی فرهنگ 8 تا 10 سال زمان کافی است اما برای ساخت فرهنگ نیاز به زمانی 20 تا 30 ساله است. سیاره ایران، سیاره جشنواره زده، سیاره آمارها و سیاره بیلان‌ها است. ما در سالی که به نام فرهنگ نامگذاری شده باید بگوییم سال «آمار بس». ما دنبال راهی با کیفیت و آمار واقعی هستیم.



دبیر جشنواره بیست و یکم تئاتر کودک و نوجوان با اشاره به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با دست اندرکاران، فعالان و متخصصین تئاتر کودک و نوجوان از سه نسل متفاوت، گفت: نتیجه این نشست‌ها این بود که واگرایی یکی از معضلات اساسی عرصه فرهنگ ما است. مدیریت‌های سلیقه‌ای باعث گسست در فعالیت‌های فرهنگی است و وضعیت تئاتر ما نمونه بارز این مدیریت‌های سلیقه‌ای است.



وی این جشنواره را یک نهیب و هشدار به تصمیم گیرندگان هنری و فرهنگی دانست و افزود: اگر بخش تئاتر دانش آموزی به جشنواره اضافه شده به عنوان یک نهیب و هشدار جدی نسبت به وضعیت تئاتر دانش آموزی است. بسیاری از چهره‌های هنری محصول تئاتر دانش آموزی هستند. جریان تئاتر دانش آموزی بر خلاف اقرار مسئولین مربوطه، به رفتاری پیگیر، فعال و مدام تبدیل نشده است.



دهکردی تصریح کرد: بین متولیان فرهنگ و هنر و مردم جایگاه چیپس، پفک و پاستیل ارزش بیشتری نسبت به تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان دارد.



دبیر این دوره از تئاتر کودک و نوجوان جشنواره را محلی برای داد و ستد خرد بین اهالی تئاتر توصیف کرد و گفت: دوستان ما در ستاد همدان علاوه بر همگرایی استثنایی با ستاد تهران، دغدغه‌های ملی و فراملی برای جشنواره و تئاتر کودک و نوجوان دارند که اگر این دغدغه به بالندگی برسد، همدان به پایلوت تئاتر کودک و نجوان تبدیل می‌شود.



وی با اشاره به رونمایی پوستر جشنواره بیست و یکم در شیرخوارگاه آمنه و همزمان با نمایشگاه بین‌المللی پوستر غزه، یادآور شد: یک رونمایی از پوستر جشنواره هم در شهر همدان و در بیمارستان کودکان سرطانی انجام شد. برخی می‌گویند که وضع ما خیلی خوب است که 2 رونمایی برای پوستر برگزار می‌کنیم و این در حالی است که برخی جشنواره‌ها مراسم رونمایی با بودجه 100 میلیون تومانی برگزار می‌کنند اما ما با دستان خالی یه به قول زنده‌یاد اخوان ثالث با «دستانی تاول زده» این کار را انجام دادیم.



در ادامه این نشست فاضل عبادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همدان نیز با اشاره پیشینه فرهنگی این استان، تأکید کرد: مسئولین استان با همگرایی تلاش می‌کنند تا برنامه‌های بزرگ ملی و فراملی را در استان برگزار کنند. تلاش ما این است که استان همدان به عنوان قطب فرهنگی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شود.



وی گستردگی حضور گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف در جشنواره، توجه به کیفیت برگزاری جشنواره و آثار شرکت کننده در آن، حضور گسترده هنرمندان تئاتر همدان جشنواره بیست و یکم تئاتر کودک و نوجوان، اضافه شدن بخش دانش آموزشی و تئاتر خردسال، اضافه شدن 2 سالن اجرای نمایش و حضور گروه‌هایی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا و لهستان را به عنوان ویژگی‌های بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ذکر کرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همدان اجرای جنگ شادی و نمایش در 8 شهرستان استان، برگزاری مسابقه نقاشی و تئاتر خیابانی در کلیه شهرستان‌های استان، اجرای آثار جشنواره در مدارس و مراکز بهزیستی و برگزاری مسابقه نقاشی خیابانی را به عنوان برنامه‌های در نظر گرفته شده برای برگزاری در سطح استان همدان در ایام جشنواره بیست و یکم تئاتر کودک و نوجوان معرفی کرد.



بعد از این سخنان، پیام دهکردی دبیر جشنواره از رنگ نارنجی به عنوان رنگ سازمانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان یاد کرد و اساس انتخاب این رنگ را برای این جشنواره تئاتری، نظرات کارشناسان و روانشناسان گروه سنی کودک و نوجوان ذکر کرد.



وی در ادامه این نشست خطاب به سازمان صدا و سیما متذکر شد: دوربین‌های صدا و سیما در تونل، فاضلاب، مترو، داروخانه، آسایشگاه، صنایع و حوزه‌های دیگر هستند اما در هنر کجا هستند؟ پاسخی که داده می‌شود این است که ما هستیم ولی پاسخ من این است که هستند نه به اندازه حضور در کارخانجات.



دهکردی اظهار امیدواری کرد رسانه ملی به طور جدی در راستای اطلاع رسانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان حضور داشته باشد.



این بازیگر با سابقه تئاتر درباره بخش کارگاه‌های آموزشی جشنواره بیست و یکم تئاتر کودک و نوجوان یادآور شد: کارگاه‌ها در جشنواره‌های تئاتری به عنوان یک اتیکت برگزار می‌شوند. در بدو ورودم به دلیل اینکه آدم تشخیص هستم نه آدم فرموده، برنامه‌ام این بود که تعداد کارگاه‌های آموزشی جشنواره را کمک کنم. در این راستا 2 کارگاه آموزشی توسط عطا‌ءالله کوپال و جان لوک پنزو برگزار می‌شوند که در پایان این کارگاه‌ها مجوز رسمی وزارت ارشاد به شرکت کنندگان بنا به نظر مدرس کارگاه داده می‌شود.



وی ادامه داد: آقای کوپال کارگاه خود را با حضور هنرمندان شرکت کننده در جشنواره برگزار می‌کند و آقای پنزو نیز با حضور علاقه‌مندان رده سنی کودک و نوجوان کارگاه خود را برگزار خواهد کرد. این 2 کارگاه هر کدام طی 4 روز برگزار می‌شوند.



دبیر بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با اشاره به در نظر گرفتن جایگاهی برای مادران و نوزادان آن‌ها در سالن‌های تئاتر کشور آلمان، گفت: به پیشنهاد خانم فریندخت زاهدی که مدیر بخش پژوهش جشنواره هستند، ما هم تلاش کردیم این طرح را در جشنواره به اجرا بگذاریم. همچنین از کارهایی دعوت به حضور در جشنواره کردیم که چنین رویکردی را داشته باشند. 2 گروه نمایشی که از کشور لهستان در جشنواره بیست و یکم حضور پیدا می‌کنند، مخاطبان آثارشان مادران و نوزادان یک ساله هستند.



دهکردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری بخش پژوهش جشنواره با مدیریت فریندخت زاهدی همزمان با 4 ساله شدن برنامه ریزی برای راه‌اندازی رشته تئاتر کودک و نوجوان در دانشگاه تهران، از راه‌اندازی این رشته از ابتدای سال 94 در دانشگاه تهران خبر داد.



وی درباره دیدار و گفتگوهایی که با وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم و همچنین اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی داشت، توضیح داد: جلسه برگزار شده با وزیر آموزش و پرورش جلسه خوبی بود و خوشبختانه نگاه وزیر هم برای برنامه ریزی فرهنگی، برنامه ریزی تدریجی است. در کمیسیون فرهنگی مجلس هم درباره آسیب‌ها و معضلات کلی تئاتر و همچنین بودجه اندک آن صحبت کردیم. درباره تأثیرگذاری فرهنگی تئاتر نیز بسیار صحبت شد.



دبیر بیست و یکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نگرانی از دور شدن نسل‌های امروز از ادبیات کهن و فضاهای معنوی، بررسی جایگاه تئاتر کودک و نوجوان و تأثیرگذاری آن و بررسی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‎های فرهنگی و هنری به بخش متخصص خصوصی را از دیگر مباحث مطرح شده در کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد.



دهکردی در ادامه سخنان خود بودجه در نظر گرفته شده برای جشنواره بیست و یکم تئاتر کودک و نوجوان را 410 میلیون تومان اعلام کرد و از آن به عنوان بودجه‌ای شرم‌آور یاد کرد که روند پرداخت آن هم به سختی انجام می‌شود.



مدیرکل ارشاد استان همدان نیز در این بخش اعلام کرد که بودجه‌ای 650 میلیون تومانی برای تأمین هزینه‌های اسکان و امکانات اجرای آثار و برگزاری جشنواره در استان در نظر گرفته شده است.



سپس دبیر جشنواره بیست و یکم تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه خیلی دوست داشتم نمایشی با موضوع غزه در این دوره از جشنواره حضور داشته باشد، یادآور شد: ولی به لحاظ کیفی اثری قابل توجه در این خصوص پیشنهاد نشد و اگر قرار است که برای موضوعی به این مهمی کاری سفارشی با کیفیت پایین در جشنواره حضور داشته باشد، این کار را انجام ندهیم بهتر است.



دهکردی در ادامه سخنان خود گفت: پیگیری‌هایی را با نهاد ریاست جمهوری داشتم که حدود 2 هفته پیش جلسه‌ای را درباره تئاتر، تئاتر کودک و نوجوان و جشنواره بیست و یکم تئاتر کودک و نوجوان برگزار کردیم. امیدوارم بتوانم شرح این رویداد هنری را در بیت رهبر معظم انقلاب هم ارائه دهم.



وی تصریح کرد: امیدوارم وزارت ارشاد نیز به زودی در جریان تئاتر کودک و نوجوان قرار بگیرد و بتوانم با وزیر ارشاد ملاقاتی داشته باشم و مسائلی را که در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد در جلسه با وزیر ارشاد هم مطرح کنم.