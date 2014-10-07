وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره تئاتر کودک پیام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیست و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان پیام داد.
متن پیام به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
هنری دلپسند و محبوب کودکان میشود که زبان و حالات کودکان را درک کرده و به دنیای درون آنها راه یافته باشد. هنری خلاقیتپرور چون تئاتر با سابقهای دیرینه که چنین ظرفیتی را در دل خود نهفته و برای بازگویی مفاهیم عمیق اخلاقی و آیینی به زبان کودکان آمادگی کامل دارد. هنگامی که بشر سخن گفتن آغاز و ارتباط جمعی را آزمون کرد، تئاتر به صحنه آمد و همواره با دغدغههای درونی و بایستگیهای زیستاجتماعی او در تعاملی نزدیک قرار گرفت.
این هنر هم دیرینه است و هم توانمند در بازنمایی و ارائه خلاقانه مؤثرترین مؤلفههای حیات فرهنگی و نظام فکری و تربیتی نسلهای متمادی بشر و ترسیم آنچه هست، آنچه باید باشد و هر آنچه در پیکار مداوم روشنایی و تاریکی نقش میپذیرد. ظرفیتهای وسیع این هنر ظرافتهایی را هم رقم میزند که یقیناً از نظر هنرمندان خلاق این عرصه به ویژه در حوزهی تئاتر کودک و نوجوان دور نمیماند. آنهایی که چراغ دانایی را فرادست آثار خلاقانه با موضوع آموزههای تربیت دینی و بایستههای آیینی گرفتهاند و عیار دادههای هنری را با فضیلتها و هنجارهای ارزشمدار میسنجند بیش از هر کس بر این نکته آگاهند. از این منظر برگزاری بیست و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با تأکید بر انتخاب آثار مؤثر بر اعتلای فرهنگ کشور و حمایت از تولیدات متأثر از مبانی اخلاقی و تربیتی فرصتی است نشاطبخش برای غرس نهالهای اصیل و بارور در بستر مستعد هنرهای نمایشی و فصلی امیدبخش برای درنگ در دنیای رنگارنگ و مصفای کودکان و نوجوانانی که خلوص و زیباییشان را پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) بسیار دوست میداشت و میفرمود هرکس با کودک سر و کار دارد با او کودکانه رفتار کند.
آرزومندم که همه هنرمندان و دستاندرکاران برگزاری این رویداد ارجمند در نمایش قابلیتهای اخلاقمند تئاتر کودک و نوجوان سر بلند و پایدار بمانند.»
بیست و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 15 تا 21 مهر ماه به دبیری پیام دهکردی با حضور گروههای داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.
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