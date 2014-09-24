مدارس شبه کپری بخش محروم کاکاوند برچیده می شوند

حسین اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز کار انتقال مدارس پیش ساخته با همکاری و مشارکت سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان اجرایی شد که این حرکت در راستای محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی مناطق محروم و صعب العبور استان صورت می گیرد.

وی با اشاره اجرای این طرح همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس عنوان کرد: برای دومین سال است که کار انتقال مدارس به مناطق صعب العبور استان اجرایی می شود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به پیگیری برای برچیده شدن مدارس شپه کپری بخش محروم کاکاوند افزود: در این راستا طرحی به صورت مشارکتی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اجرایی شده است.

اسدی پور بیان داشت: در قالب این طرح 11 باب مدرسه در نقاط روستایی بخش محروم کاکاوند احداث می شود.

وی با بیان اینکه این پروژه به مدت یک هفته است که آغاز شده اند افزود: طی برنامه ریزی انجام شده امیدواریم ظرف مدت زمان سه ماه این پروژه ها را به اتمام برسانیم.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان با اشاره به پیگیریهای استاندار لرستان در راستای احداث این مدارس یادآور شد: در بازدیدی که استاندار لرستان از منطقه داشتند و با رایزنی هایی که با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) انجام دادند این پروژه ها اجرایی شد.

اسدی پور با بیان اینکه با توجه به صعب العبور بودن این روستاها کار انتقال مصالح به سختی صورت می گیرد عنوان کرد: برای احداث این مدارس اعتباری بالغ بر 660 میلیون تومان پیش بینی شده است.